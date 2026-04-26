Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A Enilive tra Torino e Inter.

Alessandro Gigante
Torino FC v FC Internazionale - Serie A

Torino - Inter 2-2: il film della partita

Finisce in pareggio 2-2 il match tra Torino e Inter, con un Toro che lotta su ogni pallone facendo sudare i neroazurri alla ripresa del match, segnando con Simeone al 70' e Vlasic su rigore al 78', salvandosi aritmeticamente.

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Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A Enilive tra Torino e Inter:

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