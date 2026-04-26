Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A Enilive tra Torino e Inter.
Torino - Inter 2-2: il film della partita
Finisce in pareggio 2-2 il match tra Torino e Inter, con un Toro che lotta su ogni pallone facendo sudare i neroazurri alla ripresa del match, segnando con Simeone al 70' e Vlasic su rigore al 78', salvandosi aritmeticamente.
Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A Enilive tra Torino e Inter:
Come detto alla prima apparizione, Marianucci è un discreto pacco#TorinoInter— MASSIMO FERRARIS (@ilgiovanemassi) April 26, 2026
P.s.: gol da corner inevitabile
Chapeau a Ilkhan: mai cagato da D’Aversa (soprassediamo sulla competenza di questa scelta), gioca finalmente titolare, regala una prestazione di grande impegno e mette pure un assist a referto— toro vattene (@torovattene) April 26, 2026
Il 99% dei suoi colleghi invece avrebbe fatto i capricci
spiaze per chi era venuto a festeggiare lo scudetto in casa del topino— Skara ha incontrato Gineitis (@ArtemGolbyk) April 26, 2026
sarà per la settimana prossima
Bastava togliere quei 2 bidoni di Coco e Lazaro per vedere finalmente un po’ di Toro#TorinoInter— Paolo (@pupi89) April 26, 2026
Sul goal cmq Lazaro lascia crossare di Marco, Ebosse sta fermo, non salta, Paleari fa il Paleari.— 🄲🄰🄸🅁🄾🅅🄰🅃🅃🄴🄽🄴 (@javame) April 26, 2026
Averne di normodotati in squadra, si prenderebbero meno goals. #torint #cairovattene
Sei fantastico, fortissimo e intelligentissimo. pic.twitter.com/OCgpkzbYDe— Pippo | FONDO INGLESE 🏴 (@PippoGranata) April 26, 2026
uscita impeccabile del portiere del popolo 😍😍😍🧤🧤🧤— 🅱️ARONETA #OBRADORIANO (@radongismo) April 26, 2026
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