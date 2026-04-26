Finisce in pareggio 2-2 il match tra Torino e Inter, con un Toro che lotta su ogni pallone facendo sudare i neroazurri alla ripresa del match, segnando con Simeone al 70' e Vlasic su rigore al 78', salvandosi aritmeticamente.

Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A Enilive tra Torino e Inter:

Come detto alla prima apparizione, Marianucci è un discreto pacco#TorinoInter

P.s.: gol da corner inevitabile — MASSIMO FERRARIS (@ilgiovanemassi) April 26, 2026

Chapeau a Ilkhan: mai cagato da D’Aversa (soprassediamo sulla competenza di questa scelta), gioca finalmente titolare, regala una prestazione di grande impegno e mette pure un assist a referto



Il 99% dei suoi colleghi invece avrebbe fatto i capricci — toro vattene (@torovattene) April 26, 2026

spiaze per chi era venuto a festeggiare lo scudetto in casa del topino



sarà per la settimana prossima — Skara ha incontrato Gineitis (@ArtemGolbyk) April 26, 2026

Bastava togliere quei 2 bidoni di Coco e Lazaro per vedere finalmente un po’ di Toro#TorinoInter — Paolo (@pupi89) April 26, 2026

Sul goal cmq Lazaro lascia crossare di Marco, Ebosse sta fermo, non salta, Paleari fa il Paleari.

Averne di normodotati in squadra, si prenderebbero meno goals. #torint #cairovattene — 🄲🄰🄸🅁🄾🅅🄰🅃🅃🄴🄽🄴 (@javame) April 26, 2026

Sei fantastico, fortissimo e intelligentissimo. pic.twitter.com/OCgpkzbYDe — Pippo | FONDO INGLESE 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@PippoGranata) April 26, 2026