Torino-Juventus 1-1, oltre 27 mila spettatori. Maratona in sciopero

Si è giocato davanti al pubblico delle grandi occasioni il derby della Mole. Non è stato raggiunto il tutto esaurito (qualche tagliando invenduto tra curva Primavera e tribune), ma sono stati 27.014 gli spettatori al Grande Torino. Il clima è stato però particolare per lo sciopero della Curva Maratona: i gruppi organizzati hanno ritirato gli striscioni e lasciato un vuoto al centro del secondo anello per alcuni arresti del prepartita.