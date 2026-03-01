Torino-Lazio 2-0, Simeone: “Mi trovo bene con tutti. Grande partita con Zapata”

“Ieri guardavo Sanremo e con mia moglie pensavo che quella di Sal Da Vinci è una bella canzone. Così ci ho pensato…”

11° gol alla Lazio… “Cerco di fare sempre gol, poi la Lazio è parte della storia della mia famiglia. Per me è una partita sempre importante giocare contro le grandi squadre”.

Ci racconti l’esultanza? ”All’inizio di Sanremo,speravo vincesse Sal Da Vinci perché è napoletano. Mi farebbe piacere conoscerlo, sono contento per lui. È una bella canzone”.