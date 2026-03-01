Torino-Lazio termina 2-0. Alla conclusione della gara valevole per il 27° turno di Serie A, il bomber granata Giovanni Simeone ha commentato il match ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue parole.
Torino-Lazio 2-0, Simeone: “Mi trovo bene con tutti. Grande partita con Zapata”
“Ieri guardavo Sanremo e con mia moglie pensavo che quella di Sal Da Vinci è una bella canzone. Così ci ho pensato…”
Simeone a DAZN—
Il Cholito ha commentato il match anche ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue parole.
11° gol alla Lazio… “Cerco di fare sempre gol, poi la Lazio è parte della storia della mia famiglia. Per me è una partita sempre importante giocare contro le grandi squadre”.
Ci racconti l’esultanza? ”All’inizio di Sanremo,speravo vincesse Sal Da Vinci perché è napoletano. Mi farebbe piacere conoscerlo, sono contento per lui. È una bella canzone”.
Com’è andata con Zapata? “Bene, mi toglie tanti avversari, tiene palloni. Mi trovo molto bene con lui, ma con tutti, anche con Ché. Sono tutti bravi. Oggi abbiamo fatto una grande partita con Duvan”.
