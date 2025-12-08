Torino-Milan 2-3, Cairo: “Baroni confermato? Ma certo, non è un tema!”

Le parole del presidente granata al termine di Torino-Milan

Eugenio Gammarino 8 dicembre - 23:53

Il monday night della quattordicesima giornata di campionato fra Torino e Milan si è concluso sul 2-3. Al termine dell'incontro, il presidente granata Urbano Cairo è intervento ai microfoni dei cronisti presenti per un'analisi della situazione.

Deluso?“Direi di sì perché avevamo fatto un primo tempo eccellente. Peccato quel primo gol. Nel secondo tempo ci siamo un po’ abbassati troppo, poi abbiamo preso l’ultimo gol in dieci uomini. Dobbiamo essere un po’ più furbi perché dall’altra parte noi avevamo aspettato che sostituissero Leao. Mi porto via comunque un primo tempo eccellente e il fatto che ho rivisto Zapata come lo conoscevo: ha fatto un gran gol e ha fatto tante buone cose. Anche Vlasic è stato monumentale. Peccato, era una partita che non dovevamo mai perdere, ma ai ragazzi ho detto che dobbiamo pensare alla partita con la Cremonese”.

Quindi, Baroni confermato? “Ma ci mancherebbe altro. La posizione di classifica? Ma che vuol dire, sarà mica Baroni il tema, per favore…”

Ha parlato con lui dopo la partita?“Ci parlo tutti i giorni, non c’è argomento, Baroni non è in discussione. Certo, abbiamo fatto altre partite in cui ci siamo abbassati un pochino, ma era successo con Napoli e Roma. In questo caso abbiamo preso il primo gol che non puoi mai prendere, poi un secondo gol che vabbè, e il terzo che eravamo in dieci. Non è tutto perfetto, se prendi tre gol qualche errore c’è e va corretto. Ma la squadra ha fatto una buona partita. Certamente l’allenatore non è un tema”.

Però sono 14 punti in 14 partite…“Abbiamo buttato via alcune partite all’inizio ma da un certo momento in poi abbiamo fatto molto bene. Queste ultime tre sono state cose diverse, oggi il Toro ha fatto una buona gara e non meritava di perdere”.

Deluso dallo scouting? Un tempo si prendevano Vanja e Bruno Peres a due milioni… “Spero che i giocatori costati più di due milioni ci diano dei risultati buoni, secondo me hanno tutto per farlo. Non bocciamo i giocatori prima di dare possibilità, alcuni hanno avuto anche infortuni”.

State pensando anche al mercato di gennaio? “Stiamo pensando a tutto”.