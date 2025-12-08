Torino-Milan 2-3, il tabellino: in gol Vlasic e Zapata, ammoniti due granata

Continua il periodo negativo del Torino. Termina 2-3 il match allo stadio Olimpico Grande Torino fra i granata di Marco Baroni e il Milan di Massimiliano Allegri. Arriva la terza sconfitte consecutiva per il Toro che si fa rimontare i due gol di vantaggio del primo tempo. Per il Torino in gol Vlasic su rigore e il capitano Duvan Zapata. I rossoneri, invece,sono rientrati in partita con la rete dalla distanza di Rabiot nel primo tempo per poi pareggiare e rimontare grazie alla doppietta di Pulisic. Nei 90' ammoniti tre giocatori: Maignan per i rossoneri per proteste nel primo tempo mentre nella ripresa giallo per Lazaro e Anjorin.