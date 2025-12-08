Continua il periodo negativo del Torino. Termina 2-3 il match allo stadio Olimpico Grande Torino fra i granata di Marco Baroni e il Milan di Massimiliano Allegri. Arriva la terza sconfitte consecutiva per il Toro che si fa rimontare i due gol di vantaggio del primo tempo. Per il Torino in gol Vlasic su rigore e il capitano Duvan Zapata. I rossoneri, invece,sono rientrati in partita con la rete dalla distanza di Rabiot nel primo tempo per poi pareggiare e rimontare grazie alla doppietta di Pulisic. Nei 90' ammoniti tre giocatori: Maignan per i rossoneri per proteste nel primo tempo mentre nella ripresa giallo per Lazaro e Anjorin.
Torino-Milan 2-3, il tabellino: in gol Vlasic e Zapata, ammoniti due granata
IL TABELLINO DI TORINO-MILAN 2-3:
Ammoniti: 18' Maignan (M), 53' Lazaro (T), 56' Anjorin (T)
Marcatori: 9' rig. Vlasic (T), 17' Zapata (T), 24' Rabiot (M), 67' e 77' Pulisic (M)
TORINO (3-5-2): Israel; Tameze (78' Masina), Maripan, Coco; Pedersen (84' Nkounkou), Anjorin (59' Casadei), Asllani, Vlasic, Lazaro (84' Ngonge); Zapata, Adams (84' Aboukhlal). A disposizione: Paleari, Popa, Ilkhan, Dembele, Biraghi, Gineitis, Nije, Simeone. Allenatore: Marco Baroni.
MILAN (3‑5‑2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi (67' Pulisic); Nkunku, Leao (31' Ricci). A disposizione: Terracciano, Torriani, Estupinan, De Winter, Odogu, Jashari. Allenatore: Massimiliano Allegri.
