Torino-Milan 2-3, la moviola: gestione corretta di Chiffi, tre gli ammoniti

Continua il periodo negativo del Torino. Termina 2-3 il match allo stadio Olimpico Grande Torino fra i granata di Marco Baroni e il Milan di Massimiliano Allegri. Arriva la terza sconfitta consecutiva per il Toro ma la gestione dei casi arbitrali da parte del direttore di gara Daniele Chiffi è abbastanza positiva. Nello specifico è buona la direzione dell'arbitro in questa quattordicesima giornata di Serie A, con le corrette decisioni negli unici momenti di protesta e un discreto approccio all'ammonizione: sono tre i sanzionati e sono stati, in tutti i casi, dei cartellini corretti. A livello generale, però, quella di Chiffi appare forse come una gestione un po' troppo rigida in certe circostanze: il fischietto veneto ha interrotto la gara molte volte in occasione dei falli. Analizziamo ora gli episodi chiave.