Torino-Milan 2-3, Pulisic: “Due giorni fa ero a letto, era già tanto essere qui”

Il monday night della quattordicesima giornata di campionato fra Torino e Milan si è concluso per 0-0. Al termine dell'incontro, il giocatore rossonero Cristian Pulisic è intervenuto ai microfoni di SKY rilasciando le proprie considerazioni: “Due giorni fa ero morto nel letto. Ero già felice per essere qui ad aiutare la squadra, contenti per questa vittoria. Per me è una stagione strana, voglio trovare più ritmo. La squadra sta facendo bene, dobbiamo pensare ad una partita alla volta. Non mi aspettavo di certo di essere decisivo. Stamattina mi sono sentito meglio. Contento per il gol, era importante vincere questa partita”.