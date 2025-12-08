Il monday night della quattordicesima giornata di campionato fra Torino e Milan si è concluso per 0-0. Al termine dell'incontro, il giocatore rossonero Cristian Pulisic è intervenuto ai microfoni di SKY rilasciando le proprie considerazioni: “Due giorni fa ero morto nel letto. Ero già felice per essere qui ad aiutare la squadra, contenti per questa vittoria. Per me è una stagione strana, voglio trovare più ritmo. La squadra sta facendo bene, dobbiamo pensare ad una partita alla volta. Non mi aspettavo di certo di essere decisivo. Stamattina mi sono sentito meglio. Contento per il gol, era importante vincere questa partita”.
postpartita
Torino-Milan 2-3, Pulisic: “Due giorni fa ero a letto, era già tanto essere qui”
Le parole del giocatore rossonero al termine di Torino-Milan
Il giocatore rossonero ha parlato anche ai microfoni di DAZN. A seguire le sue parole.
Eri malato o no? "Due giorni fa si, oggi mi sono sentito meglio e sono felice di aver aiutato la squadra a conquistare i tre punti".
Il Milan rimane in alto se vinci tutti questi premi di MVP. "Sono contento di aiutare la squadra, voglio fare gol e assist per portare la squadra molto in alto".
© RIPRODUZIONE RISERVATA