Torino-Milan 2-3, Ricci: “E’ stata una serata molto emozionante”

Le parole del giocatore rossonero al termine di Torino-Milan

Eugenio Gammarino 8 dicembre - 23:55

Il monday night della quattordicesima giornata di campionato fra Torino e Milan si è concluso per 0-0. Al termine dell'incontro, il giocatore rossonero Samuele Ricci è intervenuto ai microfoni di DAZN rilasciando le proprie considerazioni.

Avete cambiato l'approccio alla partita dopo un primo tempo sottotono. Emozioni per il ritorno a Torino? "E' stata una serata molto emozionante, ho passato anni molto belli qui e ho rincontrato tantissimi amici. Inoltre la gara è terminata con una vittoria quindi sono contento. I primi gol hanno fatto la differenza ma poi abbiamo reagito da squadra".

Sulla posizione in campo? "Il mister mi deve più mezzala. Ho fatto questo ruolo in passato anche se ho fatto più il regista. Cerco di fare quello che mi chiede il mister".

Cosa ti hanno dato i vari allenatori che hai avuto? "Ogni allenatore ti da qualcosa. Con alcuni lavori più sulla fase offensiva con altri quella difensiva. Tutti gli allenatori mi hanno insegnato qualcosa. Veniamo da un risultato negativo a Roma, abbiamo ottenuto una vittoria e un risultato positivo su un campo dove il Milan non vinceva da tanto".