Torino-Milan 2-3, Zapata: “È un momento che ci fa male. Gol? Bella emozione”

Le parole del giocatore granata al termine di Torino-Milan

Eugenio Gammarino 8 dicembre - 23:47

Il monday night della quattordicesima giornata di campionato fra Torino e Milan si è concluso per 2-3. Al termine dell'incontro, il capitano granata Duvan Zapata è intervenuto ai microfoni di DAZN rilasciando le proprie considerazioni.

Sensazioni dello spogliatoio, qual è l’umore? "C’è un po di rabbia. È un momento che ci fa male. Noi siamo consapevoli di quello che succede. Noi dobbiamo tenere duro, sappiamo che è un periodo complicato ma la squadra c’è. Abbiamo messo in difficoltà il Milan che lotta per il primo posto. Dobbiamo guardare in avanti".

Sensazioni dopo il gol?"È stata una bella emozione, non sapevo neanche come esultare. Sono contento di aver trovato il gol. Lo stavo cercando. Con l’Atalanta ho sbagliato il rigore. Peccato che non ho potuto far vincere la gara. Ma dobbiamo continuare a lavorare".