Torino-Milan, le info sui biglietti: vendita libera dal 3 novembre

Ecco svelate le informazioni sui tagliandi del match dell'8 dicembre

Redazione Toro News 27 ottobre - 16:33

La prima gara casalinga del mese di dicembre vedrà i granata ospitare allo Stadio Olimpico-Grande Torino il Milan di Massimiliano Allegri. Il match si disputerà il giorno dell'Immacolata, l'8 dicembre, alle ore 20.45. La prevendita dei biglietti per i fidelizzati granata è già attiva sul sito del Torino, mentre da oggi - lunedì 27 ottobre - la vendita sarà estesa a tutti i titoli della tessera Cuore Granata, inclusi gli abbonati che non hanno già acquistato. Come si legge sul sito del club, si può sempre acquistare in un'unica transazione fino a 4 biglietti a prezzi agevolati rispetto alla vendita libera, solo sul sito, fino alla mezzanotte di domenica 2 novembre compreso.

La vendita libera per tutti inizierà dalle 10 di lunedì 3 novembre, online sul sito del Torino per le prime 48 ore, mentre i punti vendita saranno attivi dalle 10 di mercoledì 5 novembre. Una selezione dei migliori posti di Poltroncina e Tribuna Centrale, oltre ai posti Premium con ospitalità, sono già disponibili per agevolare chi deve organizzare la trasferta, come ad esempio i tifosi che provengono dall’estero e necessitano di organizzare in anticipo il viaggio.

Per quanto riguarda invece il settore ospiti, sarà necessario possedere la fidelity card CRN. In ragione di eventuali limitazioni alla vendita per i residenti nella regione Lombardia, il settore ospiti si potrà acquistare inizialmente solo nei punti vendita Vivaticket della Regione Lombardia, a partire dalle 14:00 di lunedì 27 ottobre. Il prezzo è 45 Euro. Inoltre, la vendita è vietata in Curva Primavera ai residenti nella regione Lombardia.