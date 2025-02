Torino-Milan verso il soldout: saranno più di 23mila i presenti

Si va verso il soldout per Torino-Milan. Non una grande novità considerando che negli ultimi anni questa partita ha sempre superato quota 24 mila presenti. Adesso tra abbonamenti e biglietti venduti sono più di 23 mila i tifosi attesi per la gara. Il Toro di Vanoli cercherà quindi il 5° risultato utile consecutivo davanti ai propri tifosi, e lo farà in un ambiente pronto a trascinare i granata. La Maratona è già soldout, ma negli altri settori è ancora possibile acquistare biglietti, che per i titolari della tessera Cuore Granata sono scontati in alcune zone dello stadio.

Verso Torino-Milan: la situazione dei biglietti

Tra gli sconti per questi ultimi ci sono i Distinti Centrali, le Poltroncine Granata e le Poltroncine Centrali, oltre a tutti i posti in Tribuna. Anche gli Under 18 hanno diverse agevolazioni in vista della partita. La Curva Primavera è molto vicina al soldout, così come per i Distinti ci sono sempre meno seggiolini disponibili. Come sempre le modalità di acquisto sono sia via web sia al botteghino presente allo stadio. La corsa ai biglietti è fin qui andata bene e Vanoli e compagni sperano di avere l'appoggio di un pubblico che ha già risposto alla grande per ottenere punti prestigiosi contro un Milan scottato dall'eliminazione dalla Champions League.