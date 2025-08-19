Torino-Modena 1-0, Zapata: “L’accoglienza dei tifosi? Che emozione”

Le dichiarazioni dell'attaccante colombiano, ritornato dopo l'infortunio al crociato della stagione scorsa

Piero Coletta 19 agosto - 00:46

Duvan Zapata è intervenuto ai microfoni dei giornalisti presenti in conferenza stampa per commentare la vittoria in Coppa Italia. Di seguito le sue parole.

317 giorni dall'ultima volta. Come stai e quanto ti intriga giocare con un attaccante altrettanto forte come il Cholito? "Sono passati tantissimi giorni, un po' più di dieci mesi. Un recupero lungo, sto avendo i frutti di tutto questo percorso che ho fatto. Comincio a sentirmi bene, meglio di Valencia. Penso che sia questione di tempo per arrivare alla mia condizione migliore. Riguardo a Giovanni, ha dimostrato di essere un attaccante che sa fare gol, ha esperienza in Serie A, giocato in tante squadre, è arrivato per darci una mano. Come gruppo dobbiamo conoscerci meglio, soprattutto con i nuovi arrivati. Anche questo aspetto è questione di tempo. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio. Si è visto con il cambio di Ilkhan. Dobbiamo trovare ancora più sintonia in campo, in questa maniera si può crescere"

Hai visto gran parte della panchina, che Torino hai visto con tutte le differenze tra primo e secondo tempo? "Da fuori quello che ho visto è che facevamo un po' fatica a costruire il gioco da dietro, i nostri centrocampisti erano un po' più marcati, non riuscivano a girarsi e proporre il gioco in avanti. Con Ilkhan è stato evidente il miglioramento della squadra a costruire il gioco, uscire con palla al piede. Quando lo abbiamo fatto, abbiamo trovato i nostri uomini davanti che ci aiutavano ad attaccare meglio. E' stato fondamentale questo miglioramento nel secondo tempo per vincere la partita".

Come è stata l'accoglienza del Grande Torino? Ti ha emozionato?"Una bella emozione sentire il calore dei tifosi, sono molto contento. Adesso spero di farli godere con i miei gol piano piano"

Che programma hai con i medici per il recupero?"Non è una questione di dottori, ma del mister. Ho l'ok per giocare. Il mister sta gestendo molto bene, ogni giorno miglioro negli allenamenti. Ho bisogno di continuità, di lavorare, mi sento meglio e sono in crescita"

Cosa pensi di questo Toro?"Stiamo facendo un mercato importante, l'obiettivo è migliorare la squadra. Per il mister l'obiettivo è avere più scelte in ogni ruolo. Stiamo diventando più forti dell'anno scorso in questo senso"