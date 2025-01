Torino-Parma, l’affluenza: sfiorata quota 20 mila tifosi

I dati relativi alla presenza al Grande Torino per la gara con i ducali

Comunicati i dati relativi all'affluenza allo stadio Olimpico-Grande Torino per la prima gara del 2025. I presenti per la sfida tra Torino e Parma sono 19.744, in leggero calo rispetto ai 19.860 fatti registrare con il Bologna. Continua la contestazione verso la presidenza da parte del cuore del tifo granata: la Curva Maratona ha intonato numerosi cori contro il presidente Urbano Cairo.