Torino-Pisa 1-0, la moviola: bene Pezzuto, giusto il rosso a Cuadrado

Buona la direzione dell'arbitro Ivano Pezzuto nella sfida fra Torino e Pisa, valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2025-2026. Corrette le decisioni del giudice di gara e buon approccio alla gara estraendo quattro cartellini gialli e un cartellino rosso: sono due per parte le ammonizioni e sono stati, in tutti e quattro i casi, dei cartellini corretti. Al 22' il primo ammonito del match è Raul Albiol, che interviene fuori tempo su Adams. Per i nerazzurri, poi, al 35' tocca a Piccinini, che entra in ritardo su Dembelè. Corretti entrambi i cartellini, come lo sono quelli assegnati ai granata: il primo ammonito nel Toro è Saul Coco che al 41' stende Cuadrado al limite dell'area di rigore granata, dopo che il colombiano lo aveva saltato. Nel secondo tempo è Aboukhlal a cascarci: il marocchino al 76' stende Kandje Mbambi sulla fascia sinistra e il risultato è il medesimo. Inoltre, al 63' Pezzuto ha estratto anche un cartellino rosso nei confronti di Juan Cuadrado: il giocatore nerazzurro, dopo aver commesso un fallo di mano, ha continuato a protestare con il direttore di gara che è stato costretto ad espellerlo