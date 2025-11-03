Partita molto combattuta allo stadio Olimpico Grande Torino fra i granata di Marco Baroni e il Pisa di Gilardino. Tuttavia, è da rivedere la gestione di Alberto Ruben Arena che non ha aiutato il corretto svolgimento del match ed è risultato spesso incapace di mantenere le redini della partita. E' stata decisamente negativa la direzione dell'arbitro in questa decima giornata di Serie A, lasciando qualche dubbio sugli episodi chiave del match (su tutti il rigore assegnato al Pisa) e un timido approccio all'ammonizione: sono tre i sanzionati (2 per i granata e 1 per i nerazzurri). Inoltre, il direttore di gara ha estratto anche un cartellino rosso ai danni di Marco Baroni poco prima del gol del pareggio di Che Adams. Analizziamo ora gli episodi chiave.
POSTPARTITA
Torino-Pisa 2-2, la moviola: gestione di Arena da rivedere, molti dubbi sul rigore
Arena, gestione da rivedere: tre ammonizioni ma molti dubbi sul rigore e l'espulsione di Baroni—
L'episodio chiave del match arriva al minuto 27: sul punteggio di 0-1 per il Pisa, Casadei interviene in ritardo su Vural lanciato in area e l'arbitro assegna un calcio di rigore. Nel replay si vede come il centrocampista granata sembra non toccare il piede del giocatore avversario ma il Var conferma la decisione di Arena e assegna il penalty dove Moreo fa 0-2 per i toscani. Dopo dieci minuti tocca a Hojholt prendere il giallo per un intervento in ritardo su Vlasic. Nella ripresa, invece, c'è un altro ammonito tra le fila granata: Marcus Pedersen viene ammonito al 94' per un fallo duro ai danni di Aebisher in scivolata. Arena è parso indeciso in alcune situazioni: da sottolineare una mancata chiamata per una punizione subita da Valentino Lazaro al limite dell'area avversaria non segnalata nè dall'arbitro nè dagli assistenti. Infine, verso la fine del primo tempo e poco dopo il gol del 1-2 di Simeone, Arena ha estratto il cartellino rosso per Marco Baroni. Il tecnico granata è stato punito per alcune proteste giudicate eccessive dal direttore di gara dopo un mancato fallo concesso al Torino. Dopo aver chiesto spiegazioni, Baroni ha lasciato la sua area tecnica molto perplesso. Alla resa dei conti la gestione del direttore di gara è abbastanza negativa, lasciando molti dubbi sul rigore e sull'espulsione di Baroni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA