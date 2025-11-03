Torino-Pisa 2-2, la moviola: gestione di Arena da rivedere, molti dubbi sul rigore

Partita molto combattuta allo stadio Olimpico Grande Torino fra i granata di Marco Baroni e il Pisa di Gilardino. Tuttavia, è da rivedere la gestione di Alberto Ruben Arena che non ha aiutato il corretto svolgimento del match ed è risultato spesso incapace di mantenere le redini della partita. E' stata decisamente negativa la direzione dell'arbitro in questa decima giornata di Serie A, lasciando qualche dubbio sugli episodi chiave del match (su tutti il rigore assegnato al Pisa) e un timido approccio all'ammonizione: sono tre i sanzionati (2 per i granata e 1 per i nerazzurri). Inoltre, il direttore di gara ha estratto anche un cartellino rosso ai danni di Marco Baroni poco prima del gol del pareggio di Che Adams. Analizziamo ora gli episodi chiave.