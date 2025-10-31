Torino-Pisa, i granata per la continuità: obiettivo terza vittoria di fila in casa

Si avvicina la decima giornata di Serie A, il Toro sfiderà il Pisa in casa. I granata devono dimostrare di saper compiere quel salto di qualità che manca da tempo

Alessandro Balbo 31 ottobre - 14:03

La gara tra Torino e Pisa di campionato vedrà di fronte due squadre in situazioni opposte. Da un lato i granata di Baroni che finalmente hanno trovato la loro dimensione di gioco e vogliono risalire la china in campionato, dall'altro i toscani che devono ancora conquistare la loro prima vittoria in Serie A e hanno bisogno di uscire dalla zona bassa della classifica. Durante Torino-Pisa, l'obiettivo per Duvan Zapata e compagni sarà quello di trovate il terzo successo di fila in casa.

Torino-Pisa: per Baroni l'obiettivo è vincere per dare continuità — Domenica alle 15 il Torino ospiterà in casa, all'Olimpico Grande Torino, il Pisa di Gilardino nella decima giornata di Serie A. Il Torino ritrova il Pisa dopo la gara di Coppa Italia di settembre, vinta a fatica per 1-0 grazie al gol di Casadei e alla parata finale di Paleari. Il Toro ora non solo deve vincere ma vincere bene, ossia dimostrare di aver raggiunto quella maturità tecnica e mentale essenziale per far fare il salto di qualità al gruppo. La gara, ovviamente, non è uno snodo stagionale, ma vincere contro una "piccola" darebbe sia continuità alla serie positiva di risultati, sia proietterebbe i granata verso una zona nobile della classifica, o almeno darebbe alla squadra di Baroni la sensazione di competere per qualcosa che vada oltre la semplice salvezza tranquilla.

Un Toro alla ricerca del quinto risultato utile di fila — Il Toro arriva a questa gara in una condizione ottimale. Dopo la sconfitta contro il Parma la squadra di Baroni sembra aver rialzato la testa, soprattutto le difficoltà difensive sembrano esser state in parte superate: un solo gol subito nelle ultime tre gare. Ma a convincere sono soprattutto le prestazioni individuali dei giocatori del Torino. Oltre a un grande Paleari, secondo portiere più che affidabile, è il trio di difesa Tameze, Maripan, Coco a convincere e stupire in positivo con una grande solidità tattica. Poi, a centrocampo, è soprattutto Casadei a dare corsa e combattività, contro il Bologna uno dei migliori in campo. Solo l'attacco sembra essersi un po' inceppato, Adams e Simeone non hanno convinto a pieno nell'ultima gara, in attesa del ritorno a pieno regime di Zapata. Quest'ultimo aspetto offensivo deve essere rivisto contro i nerazzurri per poter vincere ed arrivare al quinto risultato utile di fila, dando un segnale forte alle piazza e facendo un primo, piccolo, salto di qualità grazie a questo Torino-Pisa.

Un Pisa in cerca della prima vittoria — Oltre al discorso sul Torino, è giusto analizzare anche il Pisa. I toscani, dopo la bella promozione dell'anno scorso, non sono in Serie A per fare una semplice passerella ma per dire la loro, fino all'ultimo. Anche nel contesto della sfida contro il Toro, i nerazzurri non verranno a Torino senza avere la pretesa di portare a casa qualche punto. In apparenza il gruppo di Gilardino potrebbe sembrare una neopromossa che fatica a tenere il passo della competizione, solo cinque gol fatti e dodici subiti. Però, analizzando i risultati dei toscani, si nota che, esclusa la debacle contro il Bologna, il Pisa ha pareggiato contro Atalanta, Fiorentina, Milan e Lazio, giocando anche una buona gara contro il Napoli. Certo, manca la vittoria, quel quid in più per i tre punti, ma anche contro il Torino in Coppa Italia il Pisa ha dimostrato di essere una squadra compatta con le sue idee di gioco che, nei limiti tecnici di una neopromossa, sa dire la sua in ogni partita.