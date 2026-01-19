Torino-Roma 0-2, la moviola: direzione non molto positiva di Chiffi

I granata escono sconfitti dal match casalingo contro la Roma, valido per la ventunesima giornata di Serie A. Termina 0-2 il match fra i granata di Marco Baroni e i giallorossi di Gasperini. Arriva la terza sconfitta casalinga consecutiva per il Toro dopo quelle contro Cagliari e Udinese. La gara è stata diretta da Daniele Chiffi , arbitro di esperienza nel massimo campionato. La gestione dei casi arbitrali da parte del direttore di gara non è stata abbastanza molto positiva ci sono alcuni episodi da analizzare. I gialli sono stati estratti eccezionalmente per due giocatori granata, uno per tempo, ed un giocatore giallorosso nella ripresa. Ammonito Ismajli dopo appena 9’ dall’inizio del match per un fallo ai danni di Mallen, mentre al 91’ Chiffi ha estratto un cartellino giallo forse un po’ troppo severo per Nikola Vlasic dopo un fallo ai danni di Ghilardi.

Mancano i gialli per Dybala e Ndicka, su Mancini...

Non sono mancate le polemiche per la gestione della gara di Daniele Chiffi. Il direttore di gara è sembrato incerto in alcune decisioni arbitrali nel corso del match decidendo di non estrarre dei cartellini in alcune situazioni dubbie nei confronti dei giocatori giallorossi. Mancano due gialli per la Roma: nella ripresa Chiffi ha deciso di graziare Dybala, per un doppio fallo all'altezza del centrocampo su Coco e Casadei, e anche Ndicka per una trattenuta alquanto vistosa ai danni di Che Adams. Inoltre, il direttore di gara è stato fin troppo indulgente nei confronti di Gianluca Mancini: il difesore giallorosso, nonostante fosse ammonito, è intervenuto in maniera scomposta da dietro ai danni di Adams: lo scozzese si è accasciato a terra dolorante e il fallo ha innescato le proteste dello tifo granata che chiedeva il secondo giallo