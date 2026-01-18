Torino-Roma, l’affluenza allo stadio: superata quota 20 mila, ma tanti ospiti

Sono 22.138 gli spettatori accorsi allo stadio Olimpico Grande Torino per assistere alla sfida tra Torino e Roma. Prima del fischio d'inizio diatriba nel minuto di silenzio per commemorare Commisso. Si leva un coro contro la Fiorentina dal Settore ospiti e così in risposta arrivano i fischi dai granata. Da segnalare la numerosa presenza di tifosi giallorossi tra le mura granata, nel Settore ospite ma anche nei Distinti.