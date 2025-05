Torino-Roma: Tommaso Gabellini fa l’esordio in Serie A

Ha terminato il campionato Primavera da protagonista, trascinando l'attacco granata con 12 gol e 3 assist, è stato premiato anche tra i migliori finalizzatori di categoria. Questa sera però, domenica 25 maggio, per Tommaso Gabellini, classe 2006, arriva la soddisfazione più grande. All'80' la lavagna luminosa indica il cambio: fuori Elmas, dentro Gabellini. Il 9 della Primavera di Fioratti scende in campo con il numero 86 in Serie A per il debutto tra i grandi.