Torino-Roma 0-2, Mancini: “Cavalcata straordinaria. Per la Champions più linearità”

Le parole del giocatore dei capitolini

Redazione Toro News 25 maggio 2025 (modifica il 25 maggio 2025 | 23:49)

Nell'immediato post gara di Torino-Roma 0-2, Gianluca Mancini ha rilasciato delle dichiarazioni a DAZN. Di seguito le sue parole.

Un crescendo incredibile, nelle ultime 22 di campionato solo 1 sconfitta a Bergamo. Non è bastato per la Champions, ma cosa resta?"Il girone di ritorno è stato unico, una cavalcata che ci rende orgogliosi e ci deve far riflettere sugli errori d'andata. Questa cavalcata deve servire per il prossimo anno e farci capire che serve un campionato più lineare per questi obiettivi. La squadra non si è mai disunita, il mister va ringraziato per come ci ha presi, i tifosi idem. I compagni, mai una litigata, sempre uniti per arrivare in fondo e sperare. Siamo arrivati quinti davanti a squadre con tanti punti più di noi, deve renderci orgogliosi per il prossimo anno in cui ci sarà l'Europa League"

Come avete vissuto le notizie da Venezia?"Abbiamo fatto una settimana come non mai, dal campo sentivamo i tifosi esultare ma senza capire. Abbiamo fatto il nostro, ma il destino non era nelle nostre mani e dovevamo sperare negli altri. Siamo contenti di questa cavalcata, arrivare quinti e giocare l'Europa League ci deve rendere orgogliosi"

Cosa è per voi Ranieri ora?"Quello che ha fatto da allenatore è sotto gli occhi di tutti, è unico come ci ha presi, coccolati e bastonati. Sapere di avere una figura così a Trigoria che può seguirti e dare consigli nel ruolo che avrà è importante. Siamo entusiasti che sia una figura così"

Avete detto qualcosa a Ranieri oggi? Che atmosfera c'era oggi in spogliatoio?"Lo abbiamo ringraziato definitivamente, ci ha ringraziato per come siamo stati da novembre a ora. Quello che abbiamo fatto è una grandissima cavalcata, non è bastata per la Champions. Ma avevamo solo 23 punti e arrivare a un passo da lì ci deve rendere orgogliosi. Questa squadra è forte, è unita, è famiglia. Ci riposiamo e poi ci riproiettiamo sul prossimo anno"

Ranieri ha comunicato il successore? Lo avete chiesto?"No, giuro. In onestà, non abbiamo chiesto a lui il successore. La partita è finita da pochi minuti, non lo ha detto. C'è un mix di emozioni in questo momento, la squadra è tranquilla. Il mister ha detto che è già stato scelto ma noi non entriamo in merito. I calciatori sono calciatori, quando ci sarà comunicato scopriremo chi sarà"

Da leader di questo gruppo ti sei fatto l'idea di quanto manchi per la Champions?"Non siamo andati da quando ci sono io. Con Fonseca siamo arrivati quinti, con Mourinho abbiamo fatto due finali che ci hanno tolta energia. Quest'anno purtroppo siamo usciti prima dall'Europa. Non è facile, ma quello che abbiamo fatto non può passare inosservato. Bisogna limare gli errori fatti nel girone d'andata. Per andare in Champions i 23 punti d'andata sono troppo pochi. Fare un campionato più lineare può essere la chiave. Noi siamo consapevoli di quello che abbiamo fatto. Ora ci riposiamo e il prossimo anno ci penseremo"