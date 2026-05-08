Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A Enilive tra Torino e Sassuolo

Alessandro Gigante
Torino FC v US Sassuolo Calcio - Serie A

Torino-Sassuolo 2-1: il film della partita

Vince 2-1 in rimonta il Toro di D'Aversa contro il Sassuolo. A segno Simeone e Pedersen in 5 minuti determinanti per il ribaltamento e la vittoria. Una prova che, nonostante qualche sbavatura, ha mostrato carattere e lucidità. Prossimo impegno contro il Cagliari in trasferta.

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