Vince 2-1 in rimonta il Toro di D'Aversa contro il Sassuolo. A segno Simeone e Pedersen in 5 minuti determinanti per il ribaltamento e la vittoria. Una prova che, nonostante qualche sbavatura, ha mostrato carattere e lucidità. Prossimo impegno contro il Cagliari in trasferta.

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Bel secondo tempo, soprattutto dopo i cambi. Vlasic insostituibile, Simeone attaccante di categoria, Ilkhan deve giocare SEMPRE, Zapata entrato molto bene. Bella mentalità, oggi bravo D’Aversa. #Torino #TorinoSassuolo — Paolo Patrito 🇮🇹🇨🇦🇪🇺🐂 (@paolopatrito) May 8, 2026

🔥 LA VITTORIA DI PEDERSEN



🐂 Corona la sua crescita in questa stagione regalando tre meritati punti a un bel Toro



⚽️ Simeone arriva a quota 11 in campionato



💪 Entrato bene Nkounkou, avrebbe meritato il gol



💥 Ilkhan > Prati #TorinoSassuolo 2-1 — Jacopo Formia (@jacopoformia) May 8, 2026

What a brilliant come back from Torino. Two crosses from the left and two headers. Poor defending from Sassuolo #TorinoSassuolo — Scot Munroe (@scot_munroe) May 8, 2026

Io se fossi nel Milan prenderei Ilkhan come post Modric e non sono mai stato così serio#Torino #TorinoSassuolo #Ilkhan #Cairovattene — Lafon (@Lafon97617597) May 8, 2026

Data la pochezza di allenatori decenti per la prossima stagione,da amante della meritocrazia credo che forse D'Aversa meriterebbe una chance. Dirgli un grazie e arrivederci sembra proprio brutto. Pensare a #Gattuso mi fa rabbrividire #TorinoSassuolo #cairotischifo #cairout #FVCG — 🐂LucaWall®🐂 (@murogranata) May 8, 2026

Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A Enilive tra Torino e Sassuolo: