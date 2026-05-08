Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A Enilive tra Torino e Sassuolo
Torino-Sassuolo 2-1: il film della partita
Vince 2-1 in rimonta il Toro di D'Aversa contro il Sassuolo. A segno Simeone e Pedersen in 5 minuti determinanti per il ribaltamento e la vittoria. Una prova che, nonostante qualche sbavatura, ha mostrato carattere e lucidità. Prossimo impegno contro il Cagliari in trasferta.
Ha segnato Pedersen.#TorinoSassuolo pic.twitter.com/spSrkouiIe— Gueda (@Gueda83) May 8, 2026
Bel secondo tempo, soprattutto dopo i cambi. Vlasic insostituibile, Simeone attaccante di categoria, Ilkhan deve giocare SEMPRE, Zapata entrato molto bene. Bella mentalità, oggi bravo D’Aversa. #Torino #TorinoSassuolo— Paolo Patrito 🇮🇹🇨🇦🇪🇺🐂 (@paolopatrito) May 8, 2026
🔥 LA VITTORIA DI PEDERSEN— Jacopo Formia (@jacopoformia) May 8, 2026
🐂 Corona la sua crescita in questa stagione regalando tre meritati punti a un bel Toro
⚽️ Simeone arriva a quota 11 in campionato
💪 Entrato bene Nkounkou, avrebbe meritato il gol
💥 Ilkhan > Prati #TorinoSassuolo 2-1
È finita…#TorinoSassuolo 2-1…la rimontiamo…e portiamo a casa sti tre punti…uguagliati i 44 punti dello scorso anno!!!#TorSas#Toro#SerieAEnilive— Losco (@Loscoindividuo) May 8, 2026
What a brilliant come back from Torino. Two crosses from the left and two headers. Poor defending from Sassuolo #TorinoSassuolo— Scot Munroe (@scot_munroe) May 8, 2026
Io se fossi nel Milan prenderei Ilkhan come post Modric e non sono mai stato così serio#Torino #TorinoSassuolo #Ilkhan #Cairovattene— Lafon (@Lafon97617597) May 8, 2026
Data la pochezza di allenatori decenti per la prossima stagione,da amante della meritocrazia credo che forse D'Aversa meriterebbe una chance. Dirgli un grazie e arrivederci sembra proprio brutto. Pensare a #Gattuso mi fa rabbrividire #TorinoSassuolo #cairotischifo #cairout #FVCG— 🐂LucaWall®🐂 (@murogranata) May 8, 2026
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