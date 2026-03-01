Torino, Simeone torna al gol ed esulta… alla Sal da Vinci

L’amore per il Toro e per la moglie Giulia Coppini: sono i sentimenti che albergano nel cuore di Giovanni Simeone, che contro la Lazio è tornato a segno per la prima volta dal 4 gennaio. Per esprimere le due cose, l’attaccante argentino ha festeggiato l’importantissimo gol segnato ai biancocelesti di Sarri simulando il gesto con cui il cantautore Sal Da Vinci accompagna la sua canzone “Per sempre sì”, il brano neovincitore a Sanremo. “Ieri sera guardavo la finale del Festival con mia moglie e ho pensato che fosse una bella canzone”, ha detto sorridendo il Cholito nel post gara ai microfoni di Sky. In fondo al cuore di Simeone, come è noto, c’è anche l’amore per Napoli, città dalla quale proviene lo stesso Sal Da Vinci. Dopo questo giuramento di amore eterno, ora i tifosi del Torino sperano che Simeone non si fermi più: i suoi gol saranno fondamentali per il raggiungimento della salvezza.