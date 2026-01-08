Torino-Udinese 1-2, la moviola: giusto annullare su Kabasele. Su Ekkelenkamp…

I granata escono sconfitti dal match casalingo contro l’Udinese, valido per la diciannovesima giornata di Serie A. Termina 1-2 il match fra i granata di Marco Baroni e i bianconeri di Runjaic. Arriva la seconda sconfitta casalinga consecutiva per il Toro dopo quella contro il Cagliari. La gara è stata diretta da Fabio Maresca, arbitro di grande esperienza nel massimo campionato. La gestione dei casi arbitrali da parte del direttore di gara è stata abbastanza positiva anche se ci sono alcuni episodi da analizzare. I gialli sono stati estratti eccezionalmente per due giocatori granata, uno per tempo, ed un giocatore friulano nella ripresa. Ammonito Coco dopo appena 10’ dall’inizio del match per un fallo ai danni di Miller, mentre al 91’ Maresca ha estratto un cartellino giallo forse un po’ troppo severo per l’autore del gol Cesare Casadei dopo un fallo ai danni di Karlstrom.