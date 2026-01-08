I granata escono sconfitti dal match casalingo contro l’Udinese, valido per la diciannovesima giornata di Serie A. Termina 1-2 il match fra i granata di Marco Baroni e i bianconeri di Runjaic. Arriva la seconda sconfitta casalinga consecutiva per il Toro dopo quella contro il Cagliari. La gara è stata diretta da Fabio Maresca, arbitro di grande esperienza nel massimo campionato. La gestione dei casi arbitrali da parte del direttore di gara è stata abbastanza positiva anche se ci sono alcuni episodi da analizzare. I gialli sono stati estratti eccezionalmente per due giocatori granata, uno per tempo, ed un giocatore friulano nella ripresa. Ammonito Coco dopo appena 10’ dall’inizio del match per un fallo ai danni di Miller, mentre al 91’ Maresca ha estratto un cartellino giallo forse un po’ troppo severo per l’autore del gol Cesare Casadei dopo un fallo ai danni di Karlstrom.
Postpartita
Torino-Udinese 1-2, la moviola: giusto annullare su Kabasele. Su Ekkelenkamp…
Un gol giustamente annullato all'Udinese e dubbi sulla rete di Ekkelenkamp—
Al 17’ del primo tempo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, l’Udinese trova il gol del vantaggio grazie all’incornata di Kabasele che sfrutta l’uscita in ritardo di Paleari. Tuttavia, Maresca, su segnalazione del guardalinee, segnala fuorigioco. La posizione del giocatore bianconero non convince e si attende una lunga revisione del Var. Alla fine il Check del Var segnala che Kabasele è in posizione regolare ma tocca la sfera con la mano nell’immediatezza. Quindi viene confermata la revoca del gol assegnando un calcio di punizione a favore dei granata. Infine, c’è qualche dubbio sul raddoppio dell’Udinese firmato all’81’ da Ekkelenkamp. Il giocatore bianconero, servito da Davis in area, salta con uno scavetto Paleari e Maripan e perde l’equilibrio cadendo e sfiorando il pallone con il braccio sinistro. Il numero 32 friulano, tuttavia, riesce a rialzarsi immediatamente e depositare la sfera in rete firmando il 2-0 a favore dell’Udinese.
© RIPRODUZIONE RISERVATA