La sesta giornata di Serie A prevede, nel posticipo di lunedì 12 ottobre alle 20.45, Torino-Udinese. Per entrambe si tratta, ovviamente, della prima partita dopo la maxi sosta che ha visto giocare per die weekend solo le Nazionali. Sarà dunque importante per tutti e due gli allenatori ripartire con il piede giusto per mostrare di aver lavorato bene in queste tre settimane. Ecco qui tutte le informazioni su orari, luogo e dove vedere la partita di questa sera.

Torino-Udinese: orario e data del match

La partita tra Torino e Udinese, valida per il campionato di Serie A, si disputerà all'Olimpico Grande Torino. Il fischio d'inizio è programmato per lunedì 12 ottobre alle ore 20:45. Per chi non sarà presente sugli spalti, ci sarà comunque la possibilità di seguire l'incontro live da casa. La sfida tra granata e giallorossi sarà trasmessa da DAZN e da Sky. Per fruire della visione su DAZN basterà accedere all'applicazione ufficiale tramite Smart TV compatibile o collegare il proprio televisore a dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o console da gioco. Gli abbonati alla piattaforma satellitare potranno invece seguire il match sui canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 4K (canale 213). Il match sarà visibile anche in streaming su diversi dispositivi mobili come smartphone, tablet e PC. La gara sarà disponibile sull'app e sul sito ufficiale di DAZN, ma anche per gli abbonati Sky attraverso il servizio Sky Go. Infine, la partita potrà essere seguita anche su NOW, la piattaforma streaming di Sky, acquistando il Pass Sport.

Diretta testuale su Toro News

Come accaduto nelle scorse stagioni, Toro News seguirà ogni sfida con una diretta testuale dedicata. Sul nostro sito internet sarà possibile trovare tutti gli aggiornamenti dal prepartita al fischio finale, con cronaca e principali episodi del match.