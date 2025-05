Torino-Venezia 1-1, Di Francesco: “Rigore? La prendo sempre in quel posto”

TURIN, ITALY - MAY 02: Eusebio Di Francesco, Head Coach of Venezia, gestures during the Serie A match between Torino and Venezia at Stadio Olimpico di Torino on May 02, 2025 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

Avete fatto un ottimo primo tempo, nella ripresa qualcosa è cambiato. E ci sono due episodi contestati? “Personalmente non ne posso più. Credo che gli episodi sono sempre sfavorevoli alla nostra parte. Idzes dove se le deve mettere le mani? La distanza era ravvicinata. Abbiamo detto che i rigorini non si danno più e questo si dà? C’era un arbitro internazionale, gestione della partita per me insufficiente. E chi se la prende in quel posto? Sempre noi, sempre io. Poi sicuramente il secondo tempo non è stato all’altezza del primo e i cambi non mi hanno dato quello che avrei voluto. Però non si può arbitrare con questa superficialità, in partite che sono determinanti. Io devo ancora capire quando è rigore, ce lo hanno spiegato ma io non l’ho capito. Non ci sto perché ci facciamo il mazzo per tenere la squadra collegata. Poi sì, ci sono i nostri difetti, ma se sbagliamo noi lo accetto, come gli errori li faccio io li fanno i miei ragazzi. Ma a queste cose non ci sto”.