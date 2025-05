Torino-Venezia, l’affluenza: sfiorata quota 22 mila spettatori

Sono 21.931 gli spettatori al Grande Torino per la partita con il Venezia. Ancora una volta ottima risposta da parte dei tifosi, accorsi numerosi allo stadio per la gara contro i lagunari e partecipi in modo sentito al ricordo per gli Invincibili nell'ultima sfida prima del 4 maggio. Numeri in rialzo rispetto all'ultimo match contro l'Udinese, in cui i sostenitori - in infrasettimanale alle 18 - erano stati sempre numerosi, 20.747. Incide anche la promozione con biglietti a 1 euro per gli spettatori della partita con l'Udinese.