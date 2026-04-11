Termina 2-1 l'incontro tra Torino e Hellas Verona allo stadio Olimpico Grande Torino valevole per la trentaduesima giornata di Serie A. Al termine del match, il difensore granata Ardian Ismajli ha commentato la sfida in conferenza stampa. Di seguito le sue parole.

E' arrivata la quarta vittoria con D’Aversa in panchina. Cosa è cambiato? “Dal giorno in cui è arrivato D’Aversa siamo diversi. Siamo diversi sia davanti che dietro. Magari non abbiamo giocato bene, ma contato i tre punti”

Questi risultati creano rimpianto? “Siamo gli stessi calciatori, ma diversi in campo. D’Aversa ha messo i giocatori nella loro posizione. Eravamo molto indietro e ora speriamo di salire ancora di più in classifica. Il Toro ha una grande squadra. Speriamo di arrivare a metà classifica o un po’ più sopra”

Cosa è successo sul gol? “Io non vado mai giù se non prendo qualcosa. Io non parlo di arbitri, ma questa volta ha sbagliato. Per un errore così possiamo perdere delle partite. Isma non cade senza una botta forte, ma spero che possano migliorare in questo senso”.

Cosa vi sta motivando ora? “Il Toro non meritava di lottare per la salvezza. Ora però vogliamo migliorare la classifica perché abbiamo anche le partite per fare questo. A fine anno vediamo, l’importante era fare sei punti con Pisa e Verona. Siamo contenti”