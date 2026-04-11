Termina 2-1 l'incontro tra Torino e Hellas Verona allo stadio Olimpico Grande Torino valevole per la trentaduesima giornata di Serie A. Al termine del match, il tecnico degli scaligeri Paolo Sammarco ha commentato la sfida in conferenza stampa. Di seguito le sue parole.

Secondo te ha funzionato la tua scelta in attacco? E’ un’altra occasione persa? “Su Orban aveva avuto la febbre e abbiamo deciso di adattare un’altra strategia con un centrocampista di inserimento. Come gestione della palla la squadra ha fatto abbastanza bene, nonostante qualche errore banale. Sì, un’altra occasione persa perché la squadra ha creato”.

Su quale giocatore punteresti per l’anno prossimo? “Le scelte di formazione che sto facendo danno qualche indizio. Parlare di futuro non è giusto. Dobbiamo concentrarci per finire bene questo campionato”.

Non ti sembra che Belghali abbia perso un po’ di spinta? “Non credo sia un problema di destra o sinistra. E’ tornato dopo una lunga assenza. Credo sia più un problema di condizione, come Edmundsson che stiamo gestendo da qualche settimana. L’idea era quella di far salire Frese. A tratti han fatto bene ma potevano fare sicuramente di più”.

Inoltre, anche il giocatore dell'Hellas Bowie ha commentato la gara nella conferenza stampa post partita. A seguire le sue parole

Come commenti questa partita? Ti trovi meglio a giocare unica punta? “Non cambia molto giocare da unica punta o con Orban. La cosa più importante è scaricare il pallone sulle palle alte. Oggi è arrivata una sconfitta e cercheremo di reagire dalla prossima partita”

Oggi l’Hellas è tornato a segnare. Tu saresti disposto a ripartire dalla Serie B con il Verona? “Ho firmato per 4 anni a gennaio. Resterò qui. Comunque mancano sei partite… Sono felice e rimarrei anche in Serie B”

Credi ancora nel miracolo? “Per noi l’obbligo è di crederci, nonostante stiamo affrontando squadre forti. Mancano sei partite e cercheremo di dare il meglio”.

Aveva preparato così la partita? Vi aspettavate questo Torino? “Ogni settimana cerchiamo di prepararci a seconda della squadra che affrontiamo. Ci adattiamo alle varie squadra e cerchiamo di giocare con i nostri punti di forza”