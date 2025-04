Torino-Verona, punizione alle stelle di Coco: la reazione di Paleari è virale

Al 30' del primo tempo di Torino-Verona, i granata disponevano di un calcio di punizione sulla trequarti d'attacco. Poteva essere una buona occasione per Samuele Ricci e compagni dal momento che la mole di gioco creata è stata davvero ridotta. Ad incaricarsi della battuta di questa punizione è stato Saul Coco che ha calciato con potenza ma proprio senza precisione e la palla è terminata altissima sopra la traversa, suscitando ilarità in molti. Pizzicato dalle telecamere di DAZN, il secondo portiere del Toro, Alberto Paleari, ha preso in giro il compagni mimando il gesto di un binocolo e ridendo con i compagni in panchina. Un gesto che fa comprendere la leggerezza forse eccessiva che regna nello spogliatoio granata a salvezza ormai acquisita e che si è rispecchiata in campo per gran parte della sfida contro i veronesi.