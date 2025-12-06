tor partite Toro, chi gioca contro il Milan? Anjorin insidia Casadei, Tameze in difesa

Prepartita

Toro, chi gioca contro il Milan? Anjorin insidia Casadei, Tameze in difesa

I dubbi del tecnico granata in vista della gara coi rossoneri
Piero Coletta

Toro, chi gioca contro il Milan? Anjorin insidia Casadei, Tameze in difesa- immagine 2
TURIN, ITALY - DECEMBER 3: Marco Baroni Head Coach of Torino FC during the Torino FC Training Session at Stadio Filadeflia on December 3, 2025 in Turin, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Lunedì 8 dicembre il quattordicesimo turno della Serie A si chiuderà con il posticipo Torino-Milan. Lo scorso anno finì 2-1 per i granata con la bella rete di Gineitis e Vanoli in panchina. Nove mesi dopo si è ribaltato tutto. Entrambe le squadre hanno tecnici diversi: i piemontesi si sono affidati a Marco Baroni, mentre i rossoneri hanno deciso di affidarsi a Massimiliano Allegri. E anche il momento delle squadre è diverso. In quel frangente il Torino era una squadra in salute, mentre il Milan stava faticando e non poco nonostante l'avvicendamento in panchina con Conceicao. Contro i rossoneri potrebbe esserci una novità per quanto riguarda la metà campo. La sensazione però è che Baroni non cambierà più di tanto la squadra he è scesa in campo nella sconfitta del Via del Mare contro il Lecce.

© RIPRODUZIONE RISERVATA