Toro, chi gioca contro il Milan? Anjorin insidia Casadei, Tameze in difesa

Lunedì 8 dicembre il quattordicesimo turno della Serie A si chiuderà con il posticipo Torino-Milan. Lo scorso anno finì 2-1 per i granata con la bella rete di Gineitis e Vanoli in panchina. Nove mesi dopo si è ribaltato tutto. Entrambe le squadre hanno tecnici diversi: i piemontesi si sono affidati a Marco Baroni, mentre i rossoneri hanno deciso di affidarsi a Massimiliano Allegri. E anche il momento delle squadre è diverso. In quel frangente il Torino era una squadra in salute, mentre il Milan stava faticando e non poco nonostante l'avvicendamento in panchina con Conceicao. Contro i rossoneri potrebbe esserci una novità per quanto riguarda la metà campo. La sensazione però è che Baroni non cambierà più di tanto la squadra he è scesa in campo nella sconfitta del Via del Mare contro il Lecce.