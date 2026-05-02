Il Toro perde la seconda edizione della Coppa Pizzul uscendo sconfitto dalla gara del Bluenergy Stadium. L'Udinese di Runjaic ha la meglio contro i granata di D'Aversa grazie alla rete all'ultimo minuto del primo tempo di Ehizibue e il raddoppio a 6 minuti dall'inizio della ripresa firmato Kristensen. Il Toro non riesce a reagire e cade a Udine. Sul taccuino dell'arbitro di Palermo Giuseppe Mucera soltanto due giocatori, uno per parte. Per l'Udinese ammonito Kabasele, per il Torino Obrador. Lo spagnolo è poi graziato pochi minuti dopo: non ammonito nonostante un fallo duro ai danni di Zaniolo. D'Aversa lo toglie per evitare problemi.

Udinese-Torino, il tabellino

Marcatori: 45 + 1' Ehizibue (U), 51' Kristensen (U)

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele (76' Mlacic), Solet; Ehizibue (69' Zarraga), Atta (83' Arizala), Miller (76' Piotrowski), Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Buksa (69' Gueye). A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Bayo, Camara, Vinciati. Allenatore: Runjaic.

TORINO (3-5-2): Paleari, Coco, Marianucci, Ebosse; Lazaro, Casadei (57' Prati), Ilkhan (57' Kulenovic), Gineitis, Obrador (65' Biraghi); Vlasic, Simeone (71' Njie). A disposizione: Israel, Siviero, Maripan, Ilic, Tameze, Savva. Allenatore: D'Aversa.

Ammoniti: 46' Kabasele (U), 49' Obrador (T)

Arbitro: Giuseppe Mucera.