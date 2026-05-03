Il Torino esce sconfitto contro i bianconeri di Kosta Runjaic grazie ai gol di Ehizibue nel primo tempo e al gol nella ripresa di Kristensen. La gestione dei casi arbitrali da parte del direttore di gara Giuseppe Mucera è stata abbastanza positiva anche se forse ci poteva stare qualche fallo in più in favore dei granata in questa gara, Udinese-Torino, del 35° turno di Serie A.

La moviola di Udinese-Torino

Nello specifico è stata buona la direzione dell'arbitro della sezione di Palermo. Decisioni correte quelle prese dal direttore di gara negli unici momenti importanti della partita con un forte approccio al richiamo ma poco propenso all'ammonizione: sono due i sanzionati e sono stati, in tutti i casi, dei cartellini corretti. A livello generale, però, quella di Mucera appare forse come una gestione un po' troppo rigida in certe circostanze: il fischietto siciliano ha interrotto la gara molte volte in occasione degli scontri di gioco. Il giallo estratto per il solo giocatore granata ammonito è arrivato per sanzionare Obrador nella ripresa: al 49' lo spagnolo stende sulla linea di fondo campo Kabasele, che lo aveva saltato. L'ex Benfica dopo pochi minuti ha rischiato un secondo giallo per un entrata su Zaniolo all'altezza del centrocampo ma l'arbitro si è mostrato clemente e lo ha graziato. Giusto, invece, annullare il gol a Zaniolo nel primo tempo. Il direttore di gara, richiamato dal Var dopo l'iniziale convalida del gol, ha reputato la posizione del numero 10 friulano in offside ed ha annullato la rete, concedendo una punizione al Torino.