Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A Enilive tra Udinese e Torino
Udinese-Torino 2-0: il film della partita
Perde il Torino 2-0 sul campo dell’Udinese. Friulani inizialmente in vantaggio con Zaniolo, gol successivamente annullato. Allo scadere dei primi 45 minuti Ehizibue mette la freccia sul risultato di 1-0. Fatica la manovra il Torino, che è poco lucido in campo. Nel secondo tempo i bianconeri chiudono il risultato con Kristensen, conquistando i tre punti in casa propria. Resta a 41 punti il Toro, mentre l’Udinese si allontana di altri 3 in classifica.
Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A Enilive tra Udinese e Torino:
La partita non contava un cazzo, è vero...ma non puoi scendere in campo con le ciabatte e passeggiare per il campo...— Losco (@Loscoindividuo) May 2, 2026
Abbiamo fatto di tutto per regalare altri punti all'Udinese...e alla fine ci siamo riusciti...#UdineseTorino #UdiTor #Toro #SerieAEnilive
Periodo di D’Aversa al Toro— Gueda (@Gueda83) May 2, 2026
Pregi -> aver messo i giocatori nel proprio ruolo
Difetti -> tutto il resto
#UdineseTorino
Uomini da cui ripartire: pochissimi. Investimenti previsti sul mercato: meno.— Alessandro Annibale (@aleannibale) May 2, 2026
Cessioni remunerative alle viste: nessuna.
Amici Granata, ci attendono tempi estremamente cupi. #UdineseTorino
Andate pure in ferie , obiettivo salvezza raggiunto già due partite fa .. #UdineseTorino #TorinoFc— ToroHub (@ToroHub) May 2, 2026
sono in un posto in cui i dati vanno a scatti e non mi permettono di vedere #udinesetorino ma leggendo i commenti sulla partita a sto punto son contento sia così— Dav 🦦 (@OrsolanoDavide) May 2, 2026
Delle 10 peggiori partite che ho visto di questo campionato, 10 le ha giocate il Toro#UdineseTorino— Loris Giordano (@danoris2110) May 2, 2026
C’hai un giocatore, un unico giocatore che punta l’uomo, ma lasciamolo a marcire in panca, dai!— Gueda (@Gueda83) May 2, 2026
Doveva farsi male Simeone per vedere Njie.
#UdineseTorino
2-0 per l’udinese.— deRRen 🐦 (@hankie1500) May 2, 2026
Ritmo da scapoli/ammogliati.
E questi fanno i retropassaggi…#UdineseTorino
Finalmente questa disastrosa stagione del Toro sta giungendo al termine. Squadra scarsa, costruita malissimo. Naturalmente, essendoci sempre Cairo, il prossimo campionato sarà uguale, come da 21 anni a questa parte.#UdineseTorino— Luigi Caputo (@luigicaputo900) May 2, 2026
Ho come l’impressione che il punto strappato all’Inter sia stato l’ultimo di questa brillante stagione#UdineseTorino— Bob Degradi MI (@markand67) May 2, 2026
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