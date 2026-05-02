Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A Enilive tra Udinese e Torino

Alessandro Gigante
Udinese Calcio v Torino FC - Serie A

Udinese-Torino 2-0: il film della partita

Perde il Torino 2-0 sul campo dell’Udinese. Friulani inizialmente in vantaggio con Zaniolo, gol successivamente annullato. Allo scadere dei primi 45 minuti Ehizibue mette la freccia sul risultato di 1-0. Fatica la manovra il Torino, che è poco lucido in campo. Nel secondo tempo i bianconeri chiudono il risultato con Kristensen, conquistando i tre punti in casa propria. Resta a 41 punti il Toro, mentre l’Udinese si allontana di altri 3 in classifica.

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Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A Enilive tra Udinese e Torino:

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