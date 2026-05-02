Matteo Parti, centrocampista granata, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito a Udinese-Torino, gara terminata 2-0 a favore dei padroni di casa. Di seguito le parole rilasciate nella conferenza stampa post partita.

Il tecnico D'Aversa ha parlato di assenza di determinazione. "Sulle reti ci è mancata attenzione, perché erano evitabili. Ci hanno tagliato un po' le gambe. Siamo dispiaciuti, abbiamo fatto vedere che possiamo dire la nostra con tutti. C'è rammarico, ma pensiamo già alla prossima".

Si avvicina il 4 maggio: cosa stai provando? "Sarà una giornata particolare, i miei compagni me lo hanno già descritto. Quando sono arrivato qui sono andato a Superga con la mia famiglia. È un'opportunità ricordare i grandi giocatori del Torino".

Un bilancio di questi mesi? "Il bilancio è positivo, il gruppo mi ha accolto bene, arrivare a gennaio non è mai semplice. Il mister mi ha dato fiducia e quando mi chiama in causa cerco di dare il meglio. Non so ancora il mio futuro".

Cosa è mancato? "Il gol ci ha tagliato le gambe. Abbiamo avuto delle occasioni, dovevamo essere più freddi".

DAZN

“Sì, peccato perché avevamo fatto un bel primo tempo. Abbiamo preso due gol evitabili, che hanno un po’ tagliato le gambe. Però devo dire che davanti potevamo essere più cinici. Ci dispiace perché volevamo dare continuità dopo i risultati positivi”.“Noi diamo il massimo e seguiamo il mister all’allenamento e poi arriviamo preparati in partita e penso che questo si veda in campo”.

Ci sono tre partite che possono dire tanto sulla stagione del Torino… “Noi vogliamo dare il massimo in ogni partita, cercare di dare il massimo e fare maggiori punti possibili perché lo abbiamo nelle corde, lo abbiamo già dimostrato che possiamo competere con tutte le squadre e possiamo fare bene. Quindi da qui in avanti vogliamo chiudere in bellezza il campionato”.