Vagnati pre Juventus-Torino: “Dobbiamo giocare la partita e non subirla”

Le parole dei protagonisti a pochi minuti dall'inizio del derby della Mole

Eugenio Gammarino 8 novembre 2025 (modifica il 8 novembre 2025 | 17:49)

Nei minuti immediatamente precedenti al fischio d'inizio della gara valevole per l'undicesima giornata di Serie A tra Juventus e Torino all'Allianz Stadium, il direttore tecnico granata Davide Vagnati ha commentato la sfida ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.

Torino ancora da definire, ma ha trovato una crescita costante. Questa partita è un esame di maturità? "È una partita importante, la storia non ci dice cose positive ma è un motivo in più per fare una partita straordinaria. Ma il risultato è figlio di tante cose, soprattutto dell'atteggiamento".

Baroni ha parlato di valori in conferenza, di far valere questi valori che possono appianare il gap tecnico. "Non dobbiamo far tanti ragionamenti, dobbiamo andare in campo con coraggio. Son convinto che abbiamo tanti valori e se li mettiamo in campo possiamo fare bene"

Cosa vuoi vedere oggi? Qual è uno di questi valori? "Dobbiamo giocare la partita e non subirla, giocare con coraggio. Il valore che dobbiamo mettere in campo è la personalità"