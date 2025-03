Verso Lazio-Torino: dove vedere la gara in tv e streaming

Le informazioni su dove poter seguire la diretta televisiva e in streaming la gara fra Torino e Lazio

Redazione Toro News 29 marzo 2025 (modifica il 29 marzo 2025 | 18:32)

Lunedì 31 marzo alle ore 20.45 il Torino di Paolo Vanoli affronterà allo Stadio Olimpico di Roma la Lazio di Marco Baroni. I biancocelesti sono attualmente al sesto posto in classifica, a tredici punti dal Toro undicesimo. A seguire tutte le informazioni sulle modalità per seguire il match in TV.

Dove vedere Lazio-Torino in TV e streaming — Lazio-Torino sarà trasmessa da DAZN, sarà quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Grazie a DAZN sarà possibile vedere Lazio-Torino in diretta streaming anche sui dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma. Dopo la conclusione del match, gli highlights dello stesso e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand.

Lazio-Torino in diretta su Toro News — Come tutte le scorse stagioni, anche quest’anno Toro News dà la possibilità ai suoi lettori di seguire la diretta di Lazio-Torino, tramite il sito Internet e tramite il profilo social di Twitter (@Toro_News), con tutti gli aggiornamenti pre, live e post partita.