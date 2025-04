Verso Torino-Udinese, sarà una Pasquetta a tinte granata: la situazione biglietti

Non si va verso il sold out, ma la sensazione è che il lunedì di Pasquetta vedrà un Olimpico Grande Torino con ben più di 20 mila presenti per la sfida all'Udinese. In parte merito anche della promozione del club che permette di comprare 2 biglietti al costo di 1€ ciascuno se vengono acquistati 2 biglietti a prezzo intero. Insomma una grossa promozione che permetterebbe a famiglie o gruppi di amici di poter andare allo stadio risparmiando molto. D'altronde l'orario non aiuta particolarmente, visto che la partita si giocherà all'ora di pranzo nel giorno di Pasquetta. Eppure la prevendita sta andando bene nonostante la tradizionale grigliata del giorno post-Pasqua.

Verso Torino-Udinese: il punto sui biglietti venduti

In questo momento comunque non c'è nessun settore sold out, anche in Maratona è possibile ancora acquistare i biglietti (anche se ne rimangono sempre di meno). Come sempre la disponibilità maggiore è tra curva Primavera e la Tribuna, dove ci sono ancora tanti tagliandi in posizioni centrali. Sempre più verso il sold out al momento i Distinti, dove stanno diminuendo considerevolmente i seggiolini a disposizione. Insomma, anche per Torino-Udinese ci sarà una grande risposta da parte del pubblico granata, che sta stabilendo sempre più il record di presenze da quando gioca all'Olimpico Grande Torino.