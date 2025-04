Verso Torino-Venezia: un venerdì sera da Toro per onorare il 4 Maggio

Venerdì alle 20:45 il match contro il Venezia prima della giornata del 4 Maggio

Simone Napoli 29 aprile 2025 (modifica il 29 aprile 2025 | 19:13)

Con il match di venerdì 2 maggio alle 20:45 il Torino aprirà l'ultimo mese della stagione contro un'avversario più ostico di quel che parrebbe classifica alla mano. I granata infatti venerdì all'Olimpico Grande Torino ospiteranno il Venezia, l'ex squadra di mister Vanoli, che proprio in queste ultime quattro partite si gioca la permanenza in Serie A. Le motivazioni dunque non mancheranno sicuramente alla squadra di Di Francesco a cui servono punti pesanti per la salvezza, contro un Torino apparso ormai con la testa alla prossima stagione. Ma questa è la settimana del 4 Maggio, una giornata speciale per il mondo granata, quindi serve una prestazione da vero cuore Toro per onorare gli invincibili.

Col Venezia una prestazione da Torino per l'onore — I granata sono saldi al decimo posto con 43 punti, ma alle spalle è arrivato il Como e sono in agguato l'Udinese e il Genoa. Dopo la vittoria contro i friulani il Torino ha staccato la spina contro il Napoli: il match contro la capolista ci ha lasciato in dote un Toro per larghi tratti senza stimoli e voglia di cercare il risultato. I granata stanno già iniziando a programmare il futuro dando spazio a esperimenti e nuovi giocatori - vedi Dembele e Perciun contro l'Udinese - ma urge restare con la testa al presente se si vuole salvare la faccia e l'onore: quella contro il Venezia sarà infatti il match che porterà alle manifestazioni del 4 Maggio, giorno in cui ricade l'anniversario della tragedia di Superga in cui caddero gli Invincibili. A prescindere dai valori tecnici delle due squadre - nel Torino potrebbe rivedersi Vlasic dall'inizio -, quella coi lagunari non può essere una partita come le ultime per i granata che dovranno dimostrare spirito, voglia e determinazione per regalare ai tifosi un grande gioia prima di domenica.

Di Francesco a una vittoria dalla zona salvezza — Nonostante l'ultimo KO contro il Milan, il Venezia di Eusebio Di Francesco viene da un buon periodo di forma: nelle ultime 4 partite ha conquistato 5 punti, uscendo indenne dagli scontri diretti con Monza (vittoria) ed Empoli e Lecce (con cui ha pareggiato). I lagunari sono attualmente al terzultimo posto a quota 25, proprio a due punti di distanza dalla quart'ultima posizione occupata dal Lecce. Un successo con annessa sconfitta del Lecce - che giocherà col Napoli - significherebbe lasciare forse per la prima volta la zona retrocessione ed entrare, almeno fino alla prossima giornata, in zona salvezza. Per questo, saranno tantissimi gli stimoli della squadra di Di Francesco, reduce per altro da una sconfitta - quella contro il Milan - in cui è uscita a testa alta recriminando anche qualcosa dal punto di vista arbitrale.