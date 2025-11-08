tor partite Vlasic pre Juventus-Torino: “Dobbiamo dare tutto per i tifosi e per noi stessi”

PREPARTITA

Vlasic pre Juventus-Torino: “Dobbiamo dare tutto per i tifosi e per noi stessi”

Vlasic pre Juventus-Torino: “Dobbiamo dare tutto per i tifosi e per noi stessi” - immagine 1
Le parole dei protagonisti a pochi minuti dall'inizio del derby della Mole
Eugenio Gammarino

Nei minuti immediatamente precedenti al fischio d'inizio della gara valevole per l'undicesima giornata di Serie A tra Torino e Juventus, il giocatore  granata Nikola Vlasic ha commentato la sfida ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.

Stai giocando più da mezzala che da trequartista: hai le chiavi del Torino in mano."Sto giocando più in basso dell'anno scorso, ma dove devo fare tutte le cose di alto livello. Sto migliorando in fase difensiva e ho ancora tanti margini".

Da capitano come hai spiegato il derby ai compagni? "Siamo una squadra con tanti nuovi giocatori. Tanti non hanno giocato il derby, ma tutti conosciamo la storia e l'importanza di questa partita. Ho detto a loro che c'è pressione, ma dobbiamo dare tutto in questa partita per i nostri tifosi e per noi stessi".

Leggi anche
Spalletti pre Juventus-Torino: “Bisogna avere equilibrio in campo”
Vagnati pre Juventus-Torino: “Dobbiamo giocare la partita e non subirla”

© RIPRODUZIONE RISERVATA