Nei minuti immediatamente precedenti al fischio d'inizio della gara valevole per l'undicesima giornata di Serie A tra Torino e Juventus, il giocatore granata Nikola Vlasic ha commentato la sfida ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.
PREPARTITA
Vlasic pre Juventus-Torino: “Dobbiamo dare tutto per i tifosi e per noi stessi”
Le parole dei protagonisti a pochi minuti dall'inizio del derby della Mole
Stai giocando più da mezzala che da trequartista: hai le chiavi del Torino in mano."Sto giocando più in basso dell'anno scorso, ma dove devo fare tutte le cose di alto livello. Sto migliorando in fase difensiva e ho ancora tanti margini".
Da capitano come hai spiegato il derby ai compagni? "Siamo una squadra con tanti nuovi giocatori. Tanti non hanno giocato il derby, ma tutti conosciamo la storia e l'importanza di questa partita. Ho detto a loro che c'è pressione, ma dobbiamo dare tutto in questa partita per i nostri tifosi e per noi stessi".
© RIPRODUZIONE RISERVATA