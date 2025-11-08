Vlasic pre Juventus-Torino: “Dobbiamo dare tutto per i tifosi e per noi stessi”

Stai giocando più da mezzala che da trequartista: hai le chiavi del Torino in mano. "Sto giocando più in basso dell'anno scorso, ma dove devo fare tutte le cose di alto livello. Sto migliorando in fase difensiva e ho ancora tanti margini".

Da capitano come hai spiegato il derby ai compagni? "Siamo una squadra con tanti nuovi giocatori. Tanti non hanno giocato il derby, ma tutti conosciamo la storia e l'importanza di questa partita. Ho detto a loro che c'è pressione, ma dobbiamo dare tutto in questa partita per i nostri tifosi e per noi stessi".