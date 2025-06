Corriere Torino: “Il Toro ha scelto Baroni, 70° allenatore della storia granata”

"Adesso sì, è ufficiale. Il Toro ha scelto Marco Baroni, il 70° allenatore della storia granata. «Il Torino Football Club è lieto di annunciare che dal primo luglio 2025 la guida tecnica della Prima Squadra sarà affidata a Marco Baroni», l’annuncio del club, che poco prima si era congedato da Paolo Vanoli ringraziandolo «per l’impegno e la dedizione dimostrati in questa stagione in granata» e augurandogli «il meglio nel prossimo futuro» - esordisce così Corriere Torino nell'edizione odierna - il Toro volta pagina e si affida al tecnico toscano ex Lazio, 61 anni di cui ben 25 da allenatore. Baroni torna nella città dove dal 2011 al 2013 aveva allenato la Primavera della Juventus, conquistando il Trofeo di Viareggio e la Coppa Italia e contribuendo alla crescita di diversi giocatori come Leonardo Spinazzola". E in conclusione: "Il neo granata, nella serata di mercoledì, aveva incontrato il presidente Urbano Cairo in un hotel milanese, per firmare un contratto biennale (fino al 30 giugno 2027). Ieri l’annuncio ufficiale e il messaggio presidenziale: «Benvenuto al Torino! Buon lavoro e sempre forza Toro». Baroni si è presentato al Filadelfia alle 11.25: completo di lino blu e pizzetto d’ordinanza. Ha salutato i «primi acquisti», ovvero i lungodegenti Duvan Zapata e Perr Schuurs, che puntano il ritiro dal 14 al 26 luglio a Prato allo Stelvio".