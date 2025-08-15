Amenda, il modulo di Baroni e l’infortunio di Ismajli: i temi granata sui giornali

Le pagine sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Eugenio Gammarino 15 agosto - 10:44

L'edizione odierna del Corriere Torino si apre con un approfondimento sulla situazione attuale della squadra di Marco Baroni in vista dell'inizio del nuovo campionato di Serie A e la sfida di Coppa Italia contro il Modena di lunedì 18: "Mancano tre giorni al via ufficiale della stagione del nuovo Toro targato Marco Baroni. Lunedì (ore 21.15) all’Olimpico-Grande Torino arriva il primo vero esame, nei trentaduesimi di Coppa Italia contro il Modena. C’è ancora tempo e modo per migliorare l’assetto della squadra. Con opportuni correttivi in campo, nel cantiere apertissimo del Filadelfia. E magari con gli ultimi innesti dal mercato, che chiuderà lunedì 1° settembre. Baroni sperava di avere altre risposte dagli ultimi test – sicuramente impegnativi – che hanno visto il Toro perdere in casa del Monaco (due volte) e del Valencia, dopo la larga vittoria con la Cremonese".

Il Torino ha molto da fare sul calciomercato in tutti i reparti. In particolar modo, Tuttosport si sofferma sulle trattative per portare in granata Asllani dall'Inter e Gaetano Oristanio dal Venezia: "È lunga, sarà lunga. Anche perché l’Inter vorrebbe incassare tra 16 e 17 milioni di euro dalla cessione di Kristjan Asllani, per cui la trattativa per il Torino di Cairo e Vagnati è sicuramente complicata. Se il Bologna riuscisse a mettere le mani su Mandragora, automaticamente si ritirerebbe dalla corsa per Asllani. E questo rappresenterebbe un gran vantaggio per il Torino, deciso sì a trovare un accordo con l’Inter, ma non alle cifre fatte trapelare da Marotta e Ausilio. Il club granata nei suoi sondaggi con i vertici nerazzurri ha caldeggiato un prestito con diritto oppure con obbligo condizionato al raggiungimento di particolari risultati di squadra (la qualificazione in Conference)". Inoltre, il quotidiano dedica uno spazio ad Ardian Ismajli. Il difensore granata ha rimediato un infortunio alla coscia destra e starà fuori circa un mese, complicando non poco i piani di mister Baroni nei primi match di agosto e settembre: "Sbilanciarsi sui tempi di recupero stavolta non è un esercizio complesso: servono circa tre settimane. Il problema fisico riscontrato da Ardian Ismajli necessita, però, di un monitoraggio costante. Brutta sorpresa quella di ieri, post esami medici. Di sicuro il difensore centrale albanese salterà la gara d'esordio di Coppa Italia contro il Modena, ma anche le sfide di campionato il 25 agosto contro l’Inter (sicuramente) e il 31 contro la Fiorentina (al 99% non ce la farà). Il referto medico parla chiaro: l'ex Empoli ha rimediato una lesione distrattiva parziale del muscolo semimembranoso della coscia destra".

Invece, l'edizione odierna de La Stampa, oltre alle trattative ancora aperte del club di Urbano Cairo con un approfondimento sulla situazione che riguarda Aurele Amenda che si candida seriamente a diventare un nuovo giocatore granata, dedica un approfondimento ad uno dei nuovi acquisti di questa sessione estiva di calciomercato, Zakaria Aboukhlal: "Lo chiamano Cobra per la rapidità con cui si avventa sul pallone e stordisce le sue prede, ma finora nel Torino si è fatto notare soprattutto per quel gol mangiato a Valencia all’inizio del secondo tempo. Imprecisioni d’agosto per Zakaria Aboukhlal, l’acquisto più caro dell’estate granata (quasi 10 milioni con i bonus), che ora dovrà cominciare a raddrizzare la mira".

Infine, La Gazzetta dello Sport dedica un focus alla squadra di Marco Baroni, a quelle che saranno le mosse e i moduli adottati dal tecnico grazie agli acquisti e alla rosa profonda grazie al mercato incisivo condotto dalla società granata. Il tecnico debutterà lunedì 18 agosto in Coppa Italia contro il Modena col 4-2-3-1, ma studia già il 4-4-2, il 3-5-2 e il 4-3-3: "Il primo passo della stagione che sta arrivando sarà la sintesi di una quarantina di giorni di lavoro. Nel lunedì notte di Coppa Italia il Toro debutterà seguendo la traccia seminata da Marco Baroni nel cuore dell’estate. E allora, sarà un battesimo con i quattro attaccanti. Non è solo una questione di forma, ma anche di contenuti: perché il lavoro svolto dal raduno (dall’8 luglio) a oggi è stato ricco ed è giusto che Baroni proceda lungo la strada che sta tracciando da un paio di mesi. La campagna acquisti condotta in grande stile dalla società serve un assist in più al tecnico: la profondità dell’organico permette di cominciare a progettare un Toro a più strati, multiforme. Il punto di partenza sarà il 4-2-3-1, è da qui che è cominciato il progetto: per completare le caselle mancanti per questo assetto, la società si è mossa in tempi rapidi e con decisione sul mercato per acquistare un paio di esterni di grande qualità come Aboukhlal e Ngonge".