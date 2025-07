Anjorin, Ngonge e le parole di Cairo: i temi granata sui giornali

Le pagine dedicate al Torino sui principali quotidiani in edicola

Eugenio Gammarino 4 luglio - 10:37

La Gazzetta dello Sport riprende le parole del presidente granata Urbano Cairo che, in occasione della conferenza stampa di presentazione dei palinsesti della prossima stagione di La7, ha parlato delle ultime di mercato in casa granata, la cessione di Ricci e l’arrivo di Anjorin dall’Empoli: "Il presidente di Rcs MediaGroup e del club granata annuncia dal palco l’arrivo di Tino Anjorin dall’Empoli: «Abbiamo acquistato un giovane molto talentuoso che mi dicono faccia cose spettacolari, ho visto alcune partite e ricordo un gol bellissimo, alla Zola. È un ragazzo dal grande potenziale che spero possa sostituire Ricci nel modo migliore». Poi scherza con il ds Davide Vagnati, anche lui in platea: «Se questa l’ha sbagliata poi ne parliamo…». Il contratto del centrocampista inglese, 23 anni, è già stato depositato, non lasciando il tempo di rimpiangere Ricci, su cui il presidente aggiunge: «Abbiamo accontentato il giocatore, visto pure che con noi ha fatto un percorso molto buono. C’è stata questa offerta del Milan e a lui faceva piacere che noi accettassimo, ma abbiamo già trovato un’alternativa molto interessante. Fa parte della normale evoluzione delle cose, i capitani se ne vanno ma se ne creano di nuovi e altrettanto buoni. Tutti vendono, non solamente il Torino. Il mondo del calcio è in una nuova fase, quella in cui le bandiere stavano 20 anni nella stessa squadra non esiste più». Guardare sempre avanti dunque. E l’obiettivo adesso è dare al tecnico Baroni un’ossatura già solida per l’inizio del ritiro. Cairo è soddisfatto, ma ha chiare quali siano le situazioni su cui occorre intervenire: «Entro un paio di settimane vogliamo avere il 90% della squadra. Oggi noi siamo a posto in difesa, a posto in mezzo, ci mancano tre giocatori avanti, gli esterni»"

Anche Corriere Torino riprende le parole del patron granata Urbano Cairo a margine dell’evento di presentazione dei palinsesti di La7, soffermandosi principalmente sul calciomercato del Torino e l'arrivo in granata di Anjorin dopo la cessione di Ricci al Milan: "Porte girevoli nel centrocampo granata. Esce Ricci, entra Anjorin. Il Toro è pronto a ufficializzare il primo colpo sul mercato in entrata. «Anjorin è molto vicino. Siamo ad un passo. Non è soltanto il Torino che vende i giocatori, stanno vendendo anche squadre che hanno ottenuto risultati molto buoni. Nel calcio non ci sono più le bandiere di una volta». Il posto di Ricci verrà dunque preso dal centrocampista inglese Faustino Adebola Rasheed, 22 presenze stagionali con l’Empoli condite da 2 reti, 3 assist e una serie di prestazioni che a gennaio avevano portato anche la Juventus a chiedere informazioni sul suo conto".

Il Torino ha molto da fare sul calciomercato in tutti i reparti. In particolar modo, Tuttosport si sofferma sulla trattativa con il Napoli per portare Cyril Ngonge in granata. La trattativa per Ngonge è in dirittura d’arrivo, con il Napoli che ha aperto al prestito con obbligo di riscatto condizionato: "Avanti tutta. Il Torino alza il pressing per regalare a Marco Baroni uno dei suoi pupilli prediletti. Quel Cyril Ngonge che proprio alle dipendenze del tecnico fiorentino a Verona ha vissuto alcuni dei momenti migliori della sua carriera. D’altronde i numeri non mentono nel calcio e parlano chiaro: 6 gol realizzati dal belga in 19 presenze durante l’esperienza insieme all’Hellas. Reti e giocate d’autore che gli erano valsi gli interessi di tanti grandi club, col Napoli che nel gennaio 2024 l’aveva spuntata su Fiorentina e squadre inglesi (Aston Villa e Brighton) versando 19 milioni nelle casse del Verona. Le cose però all’ombra del Vesuvio, dopo un buon avvio, non sono andate come sperava l’esterno offensivo belga, che ora è pronto a cambiare maglia".

Oggi è il giorno delle visite mediche di Anjorin che sarà presto un nuovo giocatore granata. La Stampa ripercorre la storia calcistica dell'ex Chelsea, soffermandosi anche sugli infotuni che hanno condizionato la carriera del centrocampista inglese: "Quando aveva diciotto anni c’era la fila che gli suonava il campanello di casa, tra il vicino Arsenal, i due club di Manchester e il Borussia Dortmund. D’altronde Faustino Anjorin è sempre stato uno precoce, che dava all’occhio con quella sua caratteristica di giocatore box-to-box. Stoppato dallo scoppio del Covid e da una dieta sbagliata per mantenere la forma, da quel momento cominciano i guai per Anjorin. Prima si strappa il quadricipite femorale, poi l’anno successivo in prestito al Lokomotiv Mosca si rompe il metatarso, ma fa in tempo a mettersi in mostra con uno splendido gol in Europa League contro il Marsiglia. La classe c’è, il fisico un po’ meno. Due operazioni alla caviglia e al ginocchio lo fanno ripartire dalla Serie C, prima del ritorno a Londra e del trasferimento gratis all’Empoli, anche se il club inglese si è garantito il 40 per cento della rivendita. Adesso il Torino, la grande occasione per dimostrare di essersi messo tutto alle spalle".