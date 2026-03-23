Ansia per Simeone e Vlasic, potrebbero lasciare il Toro: i temi granata sui giornali

Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità

Eugenio Gammarino Redattore 23 marzo - 10:31

La sosta nazionali, il calciomercato in uscita, l'impatto di D'Aversa, i focus su Simeone e Vlasic: queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.

L'edizione odierna del Corriere Torino si apre con un approfondimento sulla sfida contro i rossoneri e in particolare su Nikola Vlasic. Il numero dieci granata sta vivendo la sua migliore stagione da quando veste la maglia del Torino. A San Siro ha retto il confronto con il connazionale Modric ed è sempre più il riferimento della squadra, in campo e fuori. Nella sfida di sabato il centrocampista croato ha primeggiato per duelli, contrasti e palloni recuperati.

L'edizione odierna de La Stampa si apre con un focus su D'Aversa e il suo impatto sulla squadra da quando siede sulla panchina del Toro. Il tecnico abruzzese è arrivato il 23 febbraio per prendere il posto dell'esonerato Baroni. L'obiettivo dell'ex allenatore di Empoli e Parma è quella di salvare i granata. Da quel giorno ha restituito fiducia e dato un gioco a questo Torino: ora si gioca il futuro. Il tecnico ha un contratto che scade a fine giugno e non ha opzioni per rinnovare l’accordo “da traghettatore”, ma più farà bene sulla panchina granata e più aumenteranno le possibilità di una sua eventuale permanenza. Dopo la sosta di campionato ci saranno 8 partite per blindare la salvezza, dare ulteriori segnali di crescita e magari provare a togliersi una grande soddisfazione nel derby all’ultima giornata.

Sulle colonne di Tuttosport, oltre alla gara contro il Milan di sabato, viene dedicato un focus sul calciomercato granata. Le dichiarazioni di Simeone

sul suo futuro hanno subito suscitato grandi reazioni nella tifoseria granata, già in fibrillazione dall’estate del 2024 per la contestazione perdurante contro il presidente. Il Cholito ha un contratto fino al 2028 ma su di lui c'è già qualche club soprattutto dall'Argentina. Anche Vlasic non è sicuro di restare: la grande stagione del croato ha attirato l'interesse di diversi top club. Il quotidiano dedica una pagina anche ad Ebosse. Il difensore sta convincendo e se continua così a fine campionato il Torino acquisterà il camerunese: 1,2 milioni da versare all’Udinese.

Infine, tra le pagine de La Gazzetta dello Sport si trova un approfondimento sull'attacco granata e in particolare su Giovanni Simeone. Il Cholito è uno dei protagonisti di questo periodo del Torino. Tre reti in 4 gare, occasioni create e recuperi: con l’assetto del nuovo tecnico l’argentino torna uomo

chiave. Per Roberto D'Aversa, Simeone è uno dei trascinatori del gruppo ed incarna perfettamente il dna del club granata. Inoltre, il quotidiano si sofferma sulla sosta nazionali. Hanno lasciato Torino per raggiungere le rispettive nazionali 11 giocatori della prima squadra: si tratta di Lapo Siviero (Italia Under 20), Saul Coco (Guinea Equatoriale), Ardian Ismajli (Albania), Guillermo Maripan (Cile), Emirhan Ilkhan (Turchia Under 21), Rafel Obrador (Spagna Under 21), Alieu Njie (Svezia Under 21), Nikola Vlasic (Croazia), Gvidas Gineitis (Lituania), Marcus Pedersen (Danimarca) e Che Adams (Scozia). A questi vanno aggiunti anche i Primavera Daniel Tonica e Sergiu Perciun: sono stati entrambi convocati con la nazionale maggiore della Moldova.