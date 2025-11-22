Asllani, il mercato e un nome nuovo sulla sinistra: i temi granata sui giornali

Gli argomenti granata trattati sui quotidiani

Piero Coletta 22 novembre - 10:48

Torna la Serie A, torna anche il Torino di Marco Baroni. Il tecnico granata dovrà fare a meno di Giovanni Simeone, infortunatosi. Si riparte dunque da Ngonge, ma non solo. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Baroni sta pensando anche di cambiare qualcosa dal punto di vista tattico. "Una di queste spinge dritto verso la coppia composta da Anjorin e Vlasic. Cosa c’entrano loro due insieme? È presto spiegato: durante le due settimane della sosta Anjorin è stato sempre segnalato in una condizione atletica bella crescente. Il suo impiego da mezzala sinistra in un centrocampo a cinque sarebbe una mossa che permetterebbe a Baroni di avanzare Nikola Vlasic sulla linea di Adams".

Gennaio si avvicina e con esso si avvicina anche la sessione di mercato. Vagnati sta tenendo d'occhio un giocatore della Reggiana, Andrea Bozzolan. Classe 2004, piace molto ai granata e come riferito da Tuttosport, potrebbe esserci un tentativo già a gennaio. "E in tal senso i numeri parlano chiaro: 2 gol e 2 assist già messi a referto nelle prime 12 giornate di campionato. Mica male. A testimonianza di un impatto decisivo anche in fase d’attacco per il terzino sinistro, che come l’attuale calciatore granata Adam Masina (in scadenza a giugno) può giostrare sia da laterale a tutta fascia sia da braccetto sinistro nella linea a tre difensiva. Una duttilità preziosa che sta ingolosendo il dt Davide Vagnati. Tanto che l’uomo mercato granata continuerà a farlo seguire dai suoi collaboratori nelle prossime settimane".

La certezza nel Torino sarà Ché Adams. Lo scozzese è pronto a caricarsi sulle spalle la squadra nel match contro il Como, dove molto probabilmente sarà titolare. Argomento trattato su Corriere Torino: "Sono i giorni di Ché Adams: festeggiata la qualificazione al Mondiale con la Scozia, il centravanti è ora pronto a caricarsi il peso dell’attacco granata sulle spalle. L’infortunio di Simeone è una tegola pesante per Marco Baroni, l’ex Verona e Napoli si ferma proprio sul più bello. Ma là davanti il tecnico ha grande possibilità di scelta e le soluzioni per sostituire il Cholito non mancano affatto. A partire proprio da Adams, chiamato ora a ricoprire un ruolo da leader".

Tocca ad Adams, tocca anche ad Asllani. Il regista è chiamato a rispondere all'appello, specie in ottica mercato. E come riferito da La Stampa, Cairo ha cercato di motivarlo. "Contro la squadra di Fabregas riabbraccerà il campo, anche perché chi l’ha sostituito (Ilic) è tornato dalla nazionale con la distorsione del ginocchio sinistro. Baroni aspetta il play che aveva in testa e il patron Cairo lo stuzzica: «Nel derby ha fatto un buon secondo tempo - ha detto il patron granata -: l’abbiamo preso in prestito ma prima di parlare di futuro vogliamo vederlo all’opera, deve invogliarci a riscattarlo»"