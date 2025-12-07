Baroni, il centrocampo granata e la Primavera: i temi granata sui giornali

Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: dal calciomercato al campo, ecco tutte le ultime novità

Eugenio Gammarino 7 dicembre - 10:38

Le parole di Baroni, il centrocampo granata e tanti temi in vista della prossima partita del Toro che sarà in casa contro il Milan lunedì sera, queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata. L'edizione odierna del Corriere Torino si apre con un focus sulle parole del tecnico granata nella conferenza stampa pre Torino-Milan. Baroni chiede più continuità alla squadra: "Si può dare di più. Molto di più. Sull’uscio del posticipo di domani (ore 20.45) all’Olimpico contro il Milan, Baroni chiede al suo Toro più continuità e più applicazione nelle zone calde del campo. «Dobbiamo migliorare negli ultimi metri di gioco, sia in fase difensiva che offensiva. Un solo metro o un solo pallone possono fare la

differenza». Alcuni big granata sono chiamati ad aumentare al più presto il fatturato".

L'edizione odierna de La Stampa, invece, si apre con un approfondimento sul centrocampo granata e in particolare su Tino Anjorin. Il giocatore, arrivato in estate dall'Empoli, è uno dei giocatori meno utilizzati in questa prima parte di campionato anche a causa dei numerosi infortuni che hanno bersagliato l'inglese. Anjorin potrebbe essere la carta della svolta: "Arrivato per sostituire Ricci, si ritrova ancora in fondo al gruppo dei più utilizzati. Zero minuti a Lecce, dove almeno si è salvato dalla figuraccia, cerca rivincite Tino Anjorin, il primo acquisto dell’estate granata. È una delle poche carte che restano a Baroni per cercare di rovesciare il momento negativo. L’unica rimasta a centrocampo per provare un po’ a cambiare lo spartito di una zona che non riesce a decollare, ma che contro la solidità e l’esperienza di quella del Milan dovrà inventarsi qualcosa: domani sera al Grande Torino ci potrebbe essere un curioso incrocio tra il passato granata e chi ancora non si è preso il futuro".

Tra le pagine riguardanti il Toro e pubblicate oggi su Tuttosport, oltre a trovare un focus sulle parole in conferenza di Baroni e su Ngonge, viene dedicato un approfondimento anche a Gvidas Gineitis. Il giovane centrocampista granata lo scorso anno proprio in casa contro il Milan trovò il gol della vittoria. Ora quel gol sembra essere solo un vago ricordo: se con Vanoli era in rampa di lancio, ora con Baroni conta solo 3 gare da titolare e a Lecce l'attuale allenatore del Toro lo ha sostituito dopo appena 37 minuti: "Poco più di dieci mesi fa, Gvidas Gineitis diventò l’uomo copertina di Torino-Milan: con un mix di scaltrezza e tecnica segnò il gol del 2-1, quello che permise ai granata di vincere la partita. Ora invece, alla vigilia di quest’altro Torino-Milan, Gineitis è ben lontano dall’essere l’uomo copertina in casa granata: è sceso nelle gerarchie, lo si vede poco in campo (appena 278 minuti in tredici giornate di campionato, solo tre giocate da titolare) e quando ha avuto le occasioni per mettersi in mostra, come accaduto nell’ultimo turno contro il Lecce, non le ha sfruttate". Inoltre, Tuttosport si sofferma sugli infortunati in casa granata: Baroni ha confermato che mentre Ilic potrebbe essere convocato per la gara contro i rossoneri, Ismajli e Simeone non hanno ancora recuperato.

Infine, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si apre con un approfondimento sulla gara di lunedì contro il Milan e sul centrocampista granata Kristjan Asllani. Il giocatore, arrivato questa estate in prestito dall'Inter, giocherà una sorta di derby contro i rossoneri. Asllani ha avuto alcune difficoltà in questa prima parte di stagione e da lui ci si aspetta un cambio di rotta. Infatti, Baroni ha confermato la sua fiducia nel giocatore: "Poi c’è Asllani, da cui ci si attende un passo in avanti nel ruolo di play e una reazione dopo l’errore dal dischetto di Lecce. «In allenamento i rigori li ha sempre calciati bene. I rigori li hanno sbagliati anche i grandi. Ora deve stare sereno, pensare alla partita. Sta crescendo, deve dare di più e non farsi condizionare da quell’errore»". Inoltre, La Gazzetta dedica un focus anche al derby Primavera fra Torino e Juventus: "Buon pareggio per il Torino Primavera ieri nel derby di categoria contro la Juventus. La partita è finita 1-1: in gol Perez per i granata".