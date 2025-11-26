Baroni, il confronto al Fila e gli infortunati: i temi granata sui giornali

Le pagine sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Eugenio Gammarino 26 novembre - 10:43

L'edizione odierna di La Stampa si apre con un focus sulla sconfitta subita contro il Como e sulla voglia di rivincita della squadra di Baroni. Il tecnico granata nella mattinata di ieri ha dato appuntamento alla squadra al Filadelfia per capire le ragioni della sconfitta e del crollo contro i lariani: "Baroni non ha dato tempo ai suoi per riflettere e li ha voluti al Filadelfia per riprendere subito gli allenamenti, ma soprattutto provare a capire i motivi di un tonfo così clamoroso: c’è stato un confronto vivace con la squadra. L’allenatore ha messo la faccia davanti ai tifosi, ora però si aspetta una reazione". Ora l'obiettivo è il match contro il Lecce e bisogna vedere chi ci sarà degli indisponibili nell'ultimo turno come Adams, Ismajli e Coco. Inoltre, il quotidiano contiene un'intervista a Ezio Rossi, ex calciatore e tecnico del Toro, che ha analizzato la disfatta interna con il Como.

Inoltre, l'edizione odierna di Tuttosport, oltre a dedicare un focus sul confronto con la squadra al Filadelfia e sugli infortunati, il quotidiano dedica un approfondimento anche alla situazione che riguarda i giocatori subentrati a partita in corso nel match contro il Como. Da Nkounkou, Aboukhlal e Anjorin ci si sarebbe aspettato qualcosa di più dopo il loro ingresso in campo ma il loro apporto è stato nullo: "Baroni non è soddisfatto dall’apporto

dato da chi, entrando fresco a inizio ripresa, avrebbe dovuto dare un contributo ben maggiore di quello che invece ha effettivamente portato alla squadra: Niels Nkounkou, Tino Anjorin e Zakaria Aboukhlal - continua il quotidiano - Tre giocatori che finora, anche a causa di qualche problema fisico, non hanno avuto molte possibilità di mettersi in mostra e che lunedì avrebbero dovuto sfruttare l’occasione per mostrare le proprie qualità".

Infine, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si apre con il confronto fra Baroni e la squadra avvenuto ieri mattina al Filadelfia. Dopo la sconfitta con il Como, il tecnico ha fissato l’allenamento al Filadelfia di mattina presto. Nessun giorno di riposo per la squadra che ha bisogno ripartire subito verso il match contro il Lecce: "Nessun giorno di riposo, perché questa sosta del campionato di novembre è stata più che sufficiente. Anzi, il Toro ha adesso la necessità di riattaccare subito la spina, di ritrovare - tra qualche giorno nel viaggio in Salento - le ragioni, lo spirito e i valori con i quali Baroni aveva costruito prima del Como, nell’ultimo bimestre, un filotto di sei risultati consecutivi e un percorso progressivo di crescita". Il quotidiano si sofferma anche sulla questione infermeria: Coco ieri ha fatto segnare progressi e ci sono buone speranze che possa farcela per Lecce. Adams ieri era a casa, a letto, con influenza e gastroenterite. Ismajli ed Ilic ci provano: si decide nei prossimi giorni.