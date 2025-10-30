Baroni, Paleari e la grande prova difensiva del Toro: i temi granata sui giornali

Le pagine sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Eugenio Gammarino 30 ottobre 2025 (modifica il 30 ottobre 2025 | 10:40)

L'edizione odierna di Corriere Torino si apre con un approfondimento sulla striscia di risultati utili ottenuta dal Torino di Marco Baroni in questo mese di ottobre e un'analisi della partita contro il Bologna di Vincenzo Italiano. I granata, con il pareggio ottenuto in casa dei rossoblù al Dall'Ara, viaggiano a una media di due punti a partita: "Prestazione seria, determinata, ordinata. Il Toro a Bologna non rischia praticamente nulla, Coco e Maripan chiudono l’area, Adams sfiora il gol e va a sbattere sulla traversa. La squadra di Baroni infila il quarto risultato utile consecutivo e chiude un ottobre da incorniciare, imbattuta e con 2 clean sheet. Dal Dall’Ara arriva così un’altra conferma: il Toro ha imboccato la strada giusta. Contro una squadra lanciatissima, che in casa aveva vinto tutte e tre le gare di campionato, i granata trovano la quarta gara da imbattuti, la terza senza subire gol. E non manca un pizzico di rammarico, perché è degli uomini di Baroni la migliore occasione da gol. È stata la traversa a negare ad Adams il gol del vantaggio al 25°".

L'edizione odierna di La Stampa, invece, si apre con un focus su Alberto Paleari. Il secondo portiere granata, dopo la grande prestazione di domenica contro il Genoa, si è ripetuto contro il Bologna di Italiano. Con almeno due interventi di livello, Paleari è riuscito a mantenere la porta inviolata dimostrando di essere più di una alternativa all'infortunato Israel: "Ha salvato il prezioso successo del Toro contro il Genoa, si è ripetuto tre giorni dopo a Bologna blindando il pareggio contro una squadra che nel 2025 aveva lasciato le briciole agli avversari vincendo 13 volte, pareggiandone 4 e perdendone solo una. È ancora Alberto Paleari il segreto dei granata che ottengono un punto di coraggio contro il Bologna in uno stadio, il Dall’Ara, in cui erano usciti sconfitti le ultime tre volte di fila, l’anno scorso al 90’ con l’autogol di Biraghi".

Inoltre, l'edizione odierna di Tuttosport, oltre a dedicare un focus sulla partita di ieri fra Bologna e Torino, riprende le parole di Marco Baroni nella conferenza stampa post partita facendo un approfondimento sulle scelte dell'allenatore granata nel match contro la squadra di Vincenzo Italiano. Il tecnico granata ha fatto un po' di turnover in vista dell'impegno infrasettimanale, senza rinunciare però alla grinta e al gioco offensivo: "Dietro al punto conquistato sul campo del Bologna c’è molto anche di Baroni, che ha avuto il grande merito di saper ingabbiare i giocatori di qualità della formazione rossoblù. Il Torino non si è limitato a difendere, ha anche provato a colpire una volta recuperato il pallone e la scelta di schierare dal primo minuto la coppia formata da Adams e Ngonge va letta proprio nella volontà di cercare di far male agli avversari in contropiede, oltre che di far rifiatare Simeone. «Il Bologna ha giocatori bravi nell’uno contro uno, abbiamo pensato che togliendogli un po’ di campo potessero essere in difficoltà, infatti hanno calciato solo da fuori», ha spiegato Baroni".

Infine, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica un approfondimento alla partita del Dall'Ara terminato sullo 0-0 soffermandosi sulla grande prova della difesa del Torino, che non ha subito gol in due delle ultime tre gare in campionato, e sulla rinascita della squadra di Marco Baroni che ad ottobre ha collezionato otto punti: "Un Torino di ferro ha interrotto la striscia di tre vittorie al Dall’Ara in campionato del Bologna. I rossoblù, che speravano di andare a -1 dal terzo posto, non avevano fatto i conti con la formazione di Baroni, adesso sulla strada giusta e capace nelle ultime quattro giornate di portare a casa otto punti contro avversarie “toste”. Bravo il tecnico ex Lazio a trovare il modulo (3-5-2) che ha corretto molti dei problemi in passato evidenziati dalla difesa, imbattuta in due delle ultime tre sfide (contro Napoli e ieri). Il Torino non ha subito gol in due delle ultime tre partite di campionato, tanti clean sheet quanti ne ha collezionati nelle precedenti 11 partite disputate in Serie A. Per i granata si tratta del quarto risultato utile consecutivo, una striscia che mancava dalla stagione scorsa quando arrivarono a sei gare utili di fila tra Torino-Milan 2-1 del 22 febbraio e Torino-Verona 1-1 del 6 aprile".