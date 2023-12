Beppe Dossena al Corriere Torino: “Europa possibile per il Toro”

L'ex calciatore del Toro, Beppe Dossena, ha concesso un'intervista alla sezione di Torino del Corriere della Sera. Nel corso di questa intervista sono stati toccati vari argomenti relativi al mondo granata. In merito alla squadra odierna e alla lotta per l'Europa, Dossena la pensa in questo modo: "Stanno facendo fatica alcuni club importanti. Il Toro è una squadra solida, ora i ragazzi mi sembrano più convinti rispetto a inizio campionato. Credo che le possibilità per i granata ci siano". I punti di forza della squadra di Juric secondo Dossena sono questi: "Il Toro prende pochissimi gol e ha trovato in Zapata un calciatore determinante per la capacità di segnare e anche per quella di tenere palla facendo uscire la squadra dalla fase difensiva". L'ex centrocampista del Torino chiude parlando di Juric: "Senza dubbio, Ivan è