Buongiorno non dimentica il Toro e la Primavera in campo: i temi granata sui giornali

Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità

Eugenio Gammarino Redattore 4 marzo 2026 (modifica il 4 marzo 2026 | 10:54)

La trasferta di venerdì contro il Napoli in programma alle 20.45, il confronto D'Aversa-Conte e la Primavera di Baldini: queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.

L'edizione odierna del Corriere Torino si apre con un approfondimento sulla coppia d'attacco Simeone-Zapata. Tutti e due sono andati a segno contro la Lazio nell'ultimo match, ora entrambi i giocatori si ritroveranno contro il loro passato. Il Cholito contro la Lazio ha segnato il suo sesto gol stagionale, mentre il colombiano è diventato il 50esimo marcatore della storia della Serie A. Venerdì sera c'è il Napoli e probabilmente D'Aversa punterà nuovamente sul duo, in attesa del recupero completo di Adams.

Anche l'edizione odierna de La Stampa si sofferma sulla prossima sfida di campionato contro il Napoli soffermandosi sulle parole di Alessandro Buongiorno. L'ex difensore granata, ora al Napoli, si prepara alla sfida di venerdì dopo i diciannove anni trascorsi in granata: “Sarà una partita speciale per me e difficile: il loro attacco può crearci molti problemi. Il Toro è parte della mia vita", ha affermato Buongiorno che non dimentica il suo passato al Toro. Il difensore 26enne ha lasciato il club granata nell'estate del 2024 per accasarsi alla squadra di Antonio Conte che ha sborsato 35 milioni di euro più altri 5 di bonus per assicurarselo.

Sulle colonne di Tuttosport viene dedicato un focus sulla gara di venerdì contro gli azzurri e soprattutto su Giovanni Simeone. Dopo il gol alla Lazio e la vittoria, Simeone farà ritorno nella città dove negli ultimi tre anni ha conquistato due scudetti. All'andata fu un suo gol a regalare la vittoria alla squadra di Baroni, subito dopo aver segnato alla Lazio d'altronde. Potrebbe esserci un bis anche nel girone di ritorno. Inoltre, il quotidiano si sofferma sul confronto tra D'Aversa e Conte nella prossima partita attraverso un'intervista a Gigi De Canio.

Infine, tra le pagine de La Gazzetta dello Sport si trova un focus sugli impegni della Primavera granata. Dopo la vittoria nel derby contro la Juventus e il bis di venerdì scorso in casa del Napoli, il Toro ospiterà oggi pomeriggio alle 14.00 il Cagliari nel turno infrasettimanale allo stadio Valentino Mazzola di Orbassano. Contro i sardi, penultimi in classifica, saranno in palio punti pesantissimi per la corsa salvezza: la squadra di Baldini vuole allungare sui rossoblù e allontanarsi dalla zona playout: "Baldini andrà a caccia, dunque, del terzo successo consecutivo, che gli permetterebbe di posizionarsi sopra la zona delicata della classifica. Ma più che per i risultati, nel pomeriggio sono attese conferme sul piano dei progressi da tanti dei talenti interessanti presenti in rosa".