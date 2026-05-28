Il giovane centrocampo granata, Cairo blinda Adams, la corsa al nuovo allenatore e il focus su Ilkhan: queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.

L'edizione odierna del Corriere Torino si apre con un focus sul centrocampo granata e i suoi interpreti. Dal ritorno di Gianluca Petrachi come direttore sportivo è stata chiara fin da subito la nuova strategia del club: puntare sui giovani. La filosofia è sta confermata dal rinnovo di Emirhan Ilkhan: la dirigenza granata ha esercitato l'opzione per il rinnovo per un altro anno del contratto del centrocampista turco. Ma l'ex Besiktas non è il solo. Ormai Gvidas Gineitis è diventato un punto fermo dei granata e i gol di Cesare Casadei, sempre decisivo quando conta, cono un fattore da non sottovalutare.

La Stampa, invece, apre con le parole e le strategie di Urbano Cairo per la prossima finestra di calciomercato estiva. "Adams vogliamo tenerlo" ha affermato il patron granata confermando la volontà di non cedere uno dei pezzi pregiati dell'attacco granata, che questa estate molto probabilmente avrà diverse squadre interessate soprattutto dalla Serie B inglese. Con il suo valore fissato sui 10 milioni, il centravanti scozzese sarebbe una delle poche plusvalenze del club granata ma Cairo ha subito confermato la voglia di trattenerlo sotto la Mole. Adams ha ancora un anno di contrattto ma l'obiettivo del club è quello di prolungare già in estate.

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Sulle colonne di Tuttosport, viene dedicato un focus sul calciomercato, soprattutto sul prossimo allenatore granata. Sono ore calde in casa Toro. Cairo è alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione: dopo aver messo in stand by D'Aversa, dopo quattro mesi molto positivi, il presidente granata sembrerebbe riportare sotto la Mole Ignazio Abate. L'ex difensore, che ha giocato nel Torino nella stagione 2008-2009, sembra in vantaggio rispetto agli altri pretendenti al ruolo. Abate ha sfiorato la promozione in Serie A con la Juve Stabia ed ha lanciato il talento Cacciamani nell'ultima stagione nel campionato cadetto. Positivi anche i colloqui con Ventura che potrebbe diventare il nuovo direttore tecnico. Inoltre, per quanto riguarda la panchina della Primavera, il responsabile del settore giovanile granata Ruggero Ludergnani vorrebbe trattenere Baldini vista la buona stagione disputata.

Tra le pagine de La Gazzetta dello Sport viene dedicato spazio ad un focus su Ilkhan. Il centrocampista turco, dopo gli infortuni che lo ha tenuto fermo per molto tempo, ha finalmente ritrovato continuità mostrando nuovamente le qualità intraviste quattro anni fa. Prima con Baroni e poi con D'Aversa, Ilkhan si è conquistato il posto in regia ed è diventato un titolare indiscusso: nell'ultima stagione ha giocato 19 partite, 13 delle quali da titolare, con un gol segnato.